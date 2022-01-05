المشهد اليمني الأول

أسقطت الدفاعات الجويـة، اليوم الأربعاء، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجويـة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع ( وينق لونق2) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

وأشار إلى إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

حصيلة وافرة

وكان العميد سريع قد أعلن أن الدفاعات الجويـة نفذت خلال 2021 عمليات عسكرية منها 1025 عملية تصدي وإجبار على المغادرة و22 عملية اسقاط منها 6 طائرات نوع “سي اتش 4” صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي و12 طائرة نوع “سكان إيجل” سعودية وطائرتين “وينج لونج 2” إماراتية وطائرة “إم كيو9″ أمريكية (وهذه الطائرات تستخدم من قبل الجيش الأمريكي نفسه).

و”وينغ لونغ 2” طائرة بدون طيار، صينية الصنع، ويبلغ طولها 11 مترا، وطول جناحيها 20.5 مترا , أما ارتفاعها 4.1 مترا، أربعة أطنان و200 كيلوجرام، وبإمكانها الطيران بسرة 370 كم / ساعة.

مواصفات الطائرة التي تم اسقاطها

وتعد طائرة وينغ لونغ 2 نسخة محسنة من طائرة وينغ لونغ 1 (وهي طائرة بدون طيار) في الفئة المتوسطة ويعني أنها متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل.

تم تصميمها من قبل شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC)، وكشفت الشركة النقاب عن الطائرة وينغ لونغ 2 في معرض إكسبو للطيران في بكين في سبتمبر 2015 وتم تقديم نموذج أولي للطائرة لونغ 2 لأول مرة للجمهور خلال معرض “Airshow China”، الذي عقد في مدينة زوهاي الصينية من 1 إلى 6 نوفمبر 2016.

بالمقارنة مع الطائرة الأقدم وينغ لونغ 1، تتميز وينغ لونغ 2 بتصميم ديناميكي هوائي محسّن، وأنظمة متطورة، تتميز الطائرة بقدرات أفضل في الرحلات والحمولة وقدرة جمع المعلومات.