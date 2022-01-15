المشهد اليمني الأول

أعلنت شركة النفط اليمنية على لسان المتحدث الرسمي لشركة النـفط اليمنية “عصام يحيى المتوكل” عن موعد الإفراج عن السفينة المحتجزة لدى تحالف العدوان والتي تحمل على متها المشتقات النفطية.

وقال عصام في تغريدة له: “بعد سلسلة من الاجراءات سفينة البنزين “Sea Adore” تحصل على تصريح الدخول لميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM”.

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول السفينة الإسعافية خلال 24 ساعة، متمنياً “عدم إعتراضها ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة خاصة ان الشعب اليمني اليوم يعاني من ازمة وقود خانقة”.

وكانت قد أكدت شركة النفـط اليمنية أمس السبت استطاعتها توفير المشتقات النفطية لكامل الشعب اليمني ولكافة المحافظات شرط أن يفك الحصار عن ميناء الحديدة.

وأوضحت شركة النفـط اليمنية عبر متحدثها الرسمي “عصام المتوكل” أنه في عام 2021 لم يسمح تحالف العدوان بالدخول إلى ميناء الحديدة إلا لخمس سفن مشتقات نفطية وهي لا تستطيع تلبية احتياجات الشعب اليمني.

وأشار إلى أن المشتقات النفطية لا تتوفر عند المنافذ البرية بسبب اشتداد الأزمات والصراعات بين المرتزقة في المناطق المحتلة. لافتاً إلى أنه تم تفتيش سفينة بنزين في جيبوتي وحصلت على تصريح من الأمم المتحدة ويجب أن تصل خلال 24 ساعة ولكننا نخشى قرصنة العدوان عليها.