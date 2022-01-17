القوات المسلحة اليمـنية تستهدف عمق الإمارات.. وأبوظبي تعرف رسميا بالصفعة بعد انتشار مقاطع الحرائق “تفاصيل + فيديو”

المشهد اليمني الأول

أعلنت القوات المسلحة اليمـنية أنها ستكشف خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

وقال ناطق القوات المسلحة اليمـنية العميد يحيى سريع في تغريدة على تويتر: بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة.

وصعدت الإمارات حديثا من عدوانها على اليمن إذ قامت بالزج بقوات تأتمر بأمرها مما تسميها ألوية العمالقة المشكلة من جماعات سلفية وتكفيرية وداعشية للعدوان على مديريات محافظة شبوة، كما صعدت من عدوانها بنقل أسلحة ومعدات عسكرية لمليشيات تابعة للعدوان عبر المياه الإقليمية اليمنية.

أبوظبي تعترف رسميا

وقبيل إعلان القوات المسلحة اليمـنية أنها بصدد إعلان تفاصيل العملية، أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

هذا وأعلنت شرطة أبو ظبي عن “اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك”، لافتة إلى أن “حدثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي”.

وأوضحت الشرطة أن “الحادث أسفر عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين”.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.