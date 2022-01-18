المشهد اليمني الأول

أظهرت صور للأقمار الصناعية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس يوم الثلاثاء آثار الهجوم على منشأة نفطية في عاصمة الإمارات أبوظبي التي تبنته القوات المسلحة اليمنية .

وتُظهر الصور التي التقطتها شركة Planet Labs PBC التي حللتها وكالة أسوشييتد برس الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية في حي المصفح بعد الهجوم.

صورة أخرى التقطت بعد فترة وجيزة تظهر علامات الاحتراق ورغوة بيضاء لإخماد الحرائق منتشرة على أرض المستودع.

شركة بترول أبوظبي الوطنية، المعروفة بالاسم المختصر أدنوك، هي شركة طاقة مملوكة للدولة توفر الكثير من ثروة الإمارات العربية المتحدة ، وهي اتحاد من سبع مشيخات في شبه الجزيرة العربية وموطن دبي أيضًا.

لم ترد أدنوك على أسئلة من وكالة الأسوشييتد برس تسأل عن الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم. وقالت الشركة إن الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين.

وقالت أدنوك في بيان سابق “نحن نعمل عن كثب مع السلطات المعنية لتحديد السبب الدقيق وبدأ تحقيق مفصل.”

وقالت الشرطة إن ثلاث صهاريج انفجرت في الموقع. كما قتل ثلاثة اشخاص وأصيب ستة أخرون في المنشأة الواقعة بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية ، وهي منشأة إماراتية ضخمة تضم أيضًا القوات الأمريكية والفرنسية.

وجلب هجوم يوم الاثنين المخاوف من حدوث اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب الهجوم بخام برنت القياسي إلى أعلى سعر له منذ سنوات.

المصدر: AP NEWS