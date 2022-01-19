المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي الإماراتي الغاشم اليوم، غارة جوية على مستشفى عين بمحافظة شبوة.

وأفاد مصدر محلي بأن طيران العدوان استهدف المستشفى في مديرية عين بغارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة سيارة مواطن في الطريق العام ، ما أدى إلى احتراقها.. مبينا أن طيران العدوان دمر منزلين ومزرعة ومحطة وقود تابعة للمواطنين، في ذات المديرية.

واستنكر المصدر إمعان طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استهداف المدنيين والمرافق الخدمية ومنازل وممتلكات المواطنين.

وفي هذا السياق أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمستشفى عين بمحافظة شبوة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن طيران العدوان استهدف مستشفى عين ومحيطه بعدد من الغارات ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة فيه.

وأكدت الوزارة أن استهداف المستشفى يضاف إلى جرائم العدوان السابقة بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من العالم على مدى 7 سنوات.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تؤكد إصرار تحالف العدوان على تدمير البنية التحتية والقطاع الصحي باعتباره الشريان المتبقي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وبينت الوزارة أن استهداف مستشفى عين في شبوة يأتي بعد فترة قصيرة من إعادة تأهيله واستئناف عمله في تقديم الخدمات الصحية لأبناء مديرية عين والمناطق المجاورة.

وجددت الوزارة الدعوة للأمم المتحدة للقيام بواجبها في وقف العدوان ورفع الحصار، وحملتها المسؤولية الكاملة إزاء كل الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.