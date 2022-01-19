المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. طيران تحالف العدوان يشن غارات عنيفة على “هذه الأماكن الحساسة” بالعاصمة صنعاء ( تحديث مستمر )

شن طـيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء 19 يناير 2022م عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، عن قيام طيران العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل بشن غارات جوية استهدفت محيط مطار صنعاء وأحياء سكنية شمالي وغرب العاصمة صنعاء، مع تحليق مستمر لطيران العدوان.

وكان طيران العدوان قد شن في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، 5 غارات على مطار صنعاء الدولي ومحيطه وعدد من الغارات على منطقة عطان في العاصمة صنعاء.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.