المشهد اليمني الأول

هبطت معظم أسواق أسهم الخليج في التعاملات المبكرة، الإثنين، وكان مؤشر دبي أكبر خاسر بعد أن اعترضت الإمارات هجوماً آخر نفذته القوات المسلحة اليمنية.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 1.4% مع نزول أغلب الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم إعمار الذي تراجع بنسبة 1.7%. كما وهبط مؤشر أبوظبي 0.7% مع نزول سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بأكثر من 1%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2%، بعد يوم من توقف موجة صعود استمرت 10 أيام، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي 0.1%.

وارتفع سهم سابك للمغذيات الزراعية 0.5% بعد أن وقعت شركة الأسمدة اتفاقاً للاستحواذ على حصة 49% من شركة “إي.تي.جي إينبوتس هولدكو”. وفي قطر تراجع المؤشر 0.1% متأثراً بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 0.5%.

واليوم صباحاً، أفادت وكالة أنباء الإمارات، نقلاً عن وزارة الدفاع، باعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن باتجاه إمارة أبو ظبي. كما وأعلنت القوّات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية رداً على تصعيد العدوان وجرائمه في العمقين السعودي والإماراتي.

ويُعدّ هجوم اليوم ثاني هجوم على الإمارات، حيث استهدفت عملية “إعصار اليمن” الأولى في 17 كانون الثاني/يناير الحالي مواقع حساسة في العمق الإماراتي، وهي صهاريج بترولية في منطقة مصفح “آيكاد 3″، قرب خزانات أدنوك، والإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.