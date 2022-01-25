المشهد اليمني الأول

أثار ردُّ القوات المسلحة اليمنية على اعتداءات الإمارات والسعودية التي طالت مدنيين في اليمن، القلق في كيان العدو الإسرائيلي نظراً إلى تبعاته الاستراتيجية.

ويأتي ذلك في ظل دعوة خبراء إسرائيليين إلى استغلال ما يحدث لإنشاء حلف إقليمي ضد إيران.

مسؤول صهيوني لصحيفة المونيتور أكد أن “الهجوم” على الإمارات كان مذهلا في جرأته.

كما أكد محللون صهاينة أن جرأة ” القوات اليمنية” تقلق “إسرائيل” بسبب قدرتها الممتازة في مجال الصواريخ والمسيّرات حيث أصبح تهديدها لإسرائيل حقيقة واقعية . مشيرين الى أن لدى “القوات اليمنية” قدرات ممتازة وهي قادرة على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة لمدى 2000 كم وتحقيق إصابات دقيقة.

محللون صهاينة أشاروا الى أن الهجوم على الإمارات كان تحذيريا ولدى اليمنيين القدرة على ضرب أهداف أكثر حساسية في الإمارات، معلقين بالقول” استهداف العمق الإماراتي مثل أسوأ الكوابيس التي كان يمكن تخيلها”.

إيلات ضمن بنك الأهداف

وأردف محللون صهاينة بالقول “جهات أمنية تقدر أن ميناء إيلات ومفاعل ديمونا وأهدافا أخرى في “إسرائيل” سوف تكون ضمن بنك أهداف “الحوثيين”

التهديد الذي طال الإمارات سيطال “إسرائيل”

وفي هذا السياق أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية السابق عاموس يدلين ان التهديد الذي طال الإمارات سيطال “إسرائيل”.

ودعا عاموس يدلين إلى تشكيل تحالف صهيوني إماراتي أمريكي لمواجهة التحدي من اليمن.

وفي السياق نفسه نصحت السفارة الأمريكية في الإمارات جميع رعاياها بتوخي مستوى عال من الوعي الأمني وفقاً لرويترز.