المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن القوات المسلحة ستستهدف الإمارات بكل مؤسساتها ذات الطابع العسكري والاقتصادي وخاصة نقاط ضعفها حتى تتوقف عن التدخل السافر في الشأن اليمني.

وأوضح عبدالسلام في تصريح لقناة الميادين ، أن الإمارات اعتدت بوضوح وعليها أن تتحمل تبعات ذلك.. مشيرا إلى أن القوات المسلحة ترد اليوم على عدوان وحصار لا مبرر له استهدف الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الإمارات خاسرة في كل القراءات وانعكاس ذلك سيكون إيجابياً على اليمن والمنطقة و فلسطين أولاً.. لافتا إلى أنه يجب أن تتوقف الإمارات عن التدخل السافر في الشأن اليمني وإلا سيستمر الرد اليمني.

وأكد رئيس الوفد الوطني أنه لا خير لدى الشعب اليمني إلا مواجهة العدوان لا سيما وقد ثبت أن عاصمة الإمارات أبوظبي لا تنام.. قائلا: نحن ندافع عن أنفسنا وهم من تدخلوا وارتكاب المجازر وقطع الإنترنت دليل إفلاس.. لافتاً إلى أن اليمن بلد عريق وبات اليوم في موقف متقدم في ظل مزاج وطني داعم للقوات المسلحة اليمنية.

وأوضح عبدالسلام اليوم في تغريدة له أن دول تحالف العدوان تخطئ في اعتبار الأمن حكرا لها مع الاستمرار في شن العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية وقتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية

وأكد أنه لا أمن ولا استقرار إلا للجميع، وتعالى عز من قائل: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)