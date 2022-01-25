المشهد اليمني الأول

عاود طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، قبل قليل، شن غاراته الإجرامية على العاصمة اليمنية صنعاء، وسط تحليق مستمر ومكثف في سماء العاصمة وضواحيها حتى اللحظة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران العدوان استهدف بغارة جوية جبل النهدين بمحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء، وأخرى على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

ويأتي هذا بعد ساعة من شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي أربع غـارات جوية شديدة الإنفجار على معسكر الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة شمال العاصمة صنعاء.