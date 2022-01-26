المشهد اليمني الأول

أدانت حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي بشدة استمرار جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم، الاستهداف الممنهج للشعب اليمني، انتهاكاً جسيماً وصريحاُ للقانون الدولي والإنساني الذي يحرّم استهداف المدنيين.

ولفت إلى تعمد تحالف العدوان انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ما يجعل من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وامتداد لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي للعام السابع على التوالي في اليمن.

وحملّت حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي، السعودية وتحالفها المسؤولية عن كل الجرائم بحق المدنيين، كما حملت، الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الصمت المخزي والتنصل عن وجباتهم، ما شجع تحالف العدوان على استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في اليمن.

وطالبت الحركة، المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف ومن يثبت تورطهم في هذه الجرائم. وناشدت، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل تحالف العدوان السعودي.

ودعت الحركة في بيانها، إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر التي ارتكبها وما يزال تحالف العدوان بحق المدنيين، والضغط على جمعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف العدوان.