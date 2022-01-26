المشهد اليمني الأول

اظهرت نتائج استبيان أجرته ” شبكة “رأي كوم” على منصات التواصل الإجتماعي في اليمن ” تأييد اليمنيين لعمليات القوات المسلحة اليمنية على الإمارات.

حيث أيّد 90% من اليمنيين المستطلعة آراؤهم في الاستبيان عمليات القوات المسلحة اليمنية على الإمارات، فيما عارض مع هذا الأمر 10 % من اليمنيين المشاركين في الاستبيان الذين صوتوا بعدم تأييدهم لفكرة استهداف أبوظبي من قبل صنعاء.

واكدت نتائج الاستبيان على ان اكثر من (81%) من اليمنيين ممن ايدوا عمليات القوات المسلحة على الأمارات هم من فئة الشباب ممن هم دون سن الأربعين مقابل (9%) ايدوا الرأي ذاته هم ممن تجاوزوا الخامسة والاربعين من العمر، أما جغرافياً فإن (42%) من رأوا أن استهداف الام الإمارات هو الرد المناسب للممارسات الإماراتية في اليمن هم من المحافظات الجنوبية في المناطق المحررة على نحو خاص أكثر منهم بفارق ضئيل في المحافظات الشمالية بنسبة (48%) .

وزع الاستبيان على أكثر 15 الف مشارك من مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي من عموم محافظات البلاد وصوت عليه 4605 صوت.

4162 من المشاركين صوتوا بنعم وبنسبة (90%) و 368 صوتوا بلا وبنسبة (10%) من الذكور والإناث ، من جميع المحافظات اليمنية وكان معظم المشاركين هم من الفئة العمرية المستهدفة من الجنسين (20-40) في حين بلغ عدد الذين امتنعوا عن التصويت على الاستبيان 75 صوتا من أصل 10,395 مشترك تحفظ عن التصويت على الاستبيان .

يشار إلى أن عملية التصويت على الاستبيان ما تزال قائمة حتى اللحظة ومفتوحة خلال الساعات القادمة وامكانية التصويت متاحة أمام الجميع من خلال الضغط على الرابط التالي للدخول الى استمارة الاستبيان