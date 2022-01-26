المشهد اليمني الأول

أعلنت إدارة معرض اكسبو دبي 2020، تأجيل واحدة من أهم فعالياته اليوم الأربعاء.

ونشرت الإدارة على حسابها في “تويتر” اعتذارا عن إقامة الحفل الخاص بـ كايروكي حيث كتبت” يؤسفنا أن نعلِم زوارنا بأنه نظراً لظروف طارئة، سيتم تأجيل حفل كايروكي، الذي كان من المقرر إقامته في 30 يناير، على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

وسيُعلن عن موعد جديد للحفل قريباً عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التأجيل بعد التهديدات التي أطلقها متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع أمس الثلاثاء.

وكان العميد سريع قد غرد على حسابه في “تويتر” قائلاً ” #أكسبو…معنا قد تخسر .. ننصح بتغير الوجهه ؟؟؟”.

تأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد تحالف العدوان على اليمن وقصف المدنيين في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، وهي بمثابة رسائل تحذيرية للشركات والمستثمرين الأجانب في الإمارات، بأنها أصبحت دولة غير آمنة معرضة للاستهداف طالما استمرت في التدخل في اليمن.