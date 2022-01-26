المشهد اليمني الأول

أستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم الاربعاء تجمع كبير لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب بصاروخ بالستي.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن ‏القوة الصاروخية تمكنت بفضل الله من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب بصاروخ بالستي مؤكداً ان الاصابة كانت دقيقة، ونتج عن الإستهداف مصرع وإصابة العشرات

وأوضح العميد سريع أن الاصابة كانت دقيقة بفضل الله مما نتج عنها مصرع واصابة العشرات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.