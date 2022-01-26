مستفيدا من دعم المجتمع الدولي.. الــعـدوان يقوم بالقرصنة على سفينة وقود جديدة ويشن أكثر من 60 غارة خلال الساعات الماضية

المشهد اليمني الأول

يواصل الــعـدوان السعودي الأمريكي الإماراتي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في حصاره بالقرصنة على سفينة وقود جديدة، ومستمراً في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان‏ الأمريكي السعودي الإماراتي احتجز سفينة وقود جديدة تابعة لأحد مصانع القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل لوكالة سبأ، أن تحالف العدوان احتجز في المياه الدولية السفينة “UHUD” التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص، تحمل 29,974 طناً من مادة الديزل.

وأشار إلى أنه تم اقتياد السفينة قسراً إلى قبالة جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية. مبينةً أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد السفن المحتجزة من قِبل تحالف الــعـدوان إلى ثمان سفن نفطية.

وكانت قد قالت شركة النفط في بيان، أن “قوى تحالف العدوان ماتزال تحتجز عدد 8 سفن نفطية منها سفينة تحمل مادة الغاز”، مجددةً تأكيدها على إستمرار تحالف العدوان في إحتجاز 7 سفن نفطية أخرى تقدر حمولتها بـ (194,633) طن من مادة البنزين والديزل والمازوت.

مستجدات الــعـدوان خلال الساعات الماضية

مستفيدا من تماهي المجتمع الدولي استمر العدوان بشن عشرات الغارات على مختلف المحافظات اليمنية، حيث شن طيران الــعـدوان 25 غارة على محافظة مارب، و5 غارات على شبوة، و4 غارات في الجوف، وغارة واحدة على مديرية سفيان بمحافظة عمران.

واستهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي نجران شن طيران الــعـدوان 3 غارات على منطقة الأجاشر.

خروق مستمرة لإتفاق السويد

وفي الحديدة أفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط برصد 381 خرقا لقوى الـعـدوان بالمحافظة بينها 3 غارات لطيران تجسسي على الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروق تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

يشار إلى أن طيران الــعـدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن أكثر من 60 غارة على صنعاء والمحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.