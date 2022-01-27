المشهد اليمني الأول

أدانت جامعة الأمة العربية، مساء الأربعاء، الممارسات الوحشية والعدوانية على اليمن، داعية إلى ترسيخ نهج المقاومة.

وأوضحت جامعة الأمة العربية في بيان لها، أن اليمن يتعرض لأبشع وأفظع الجرائم الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية ينفذها تحالف العدوان السعودي برعاية أمريكية بريطانية إسرائيلية.

وأشارت إلى أن المجازر والجرائم التي ارتكبت مؤخرا في صعدة والحديدة دليل واضح على وحشية وإجرام تحالف العدوان.

ولفتت إلى أنه لا أمل لأمتنا إلا في مقاومتنا الظافرة المتحصنة من محور المقاومة الثابت على الحق بشجاعة والمتيقن من الانتصار.