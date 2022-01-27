المشهد اليمني الأول

قالت قوات الدفاع المدني السعودي إن حريقا اندلع اليوم الخميس في المنطقة الصناعية بالرياض.

وكتب الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على تويتر قائلا “يباشر مدني الرياض حادث حريق اندلع في مستودعات بالصناعية الأولى، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة”.

ونشر الحساب مجموعة من الصور لمحاولات إطفاء الحريق والذي تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعد.

ولم يكشف الدفاع المدني السعودي عن السبب الذي أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة الصناعية، أو الخسائر المادية، مكتفيا بالقول إن عمليات السيطرة على الحريق مستمرة.