المشهد اليمني الأول

دعت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مواطنيها لإعادة النظر في السفر للإمارات بسبب خطر هجمات الصواريخ والمسيرات.

وكانت السفارة الأمريكية في الإمارات قد نصحت جميع رعاياها بتوخي مستوى عال من الوعي الأمني عقب تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية.

عاجل | الخارجية الأمريكية: ندعو مواطنينا لإعادة النظر في السفر للإمارات بسبب خطر هجمات الصواريخ والمسيرات — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) January 27, 2022

ويأتي هذا التصريح بعد عمليات إعصار اليمن الأولى والثانية التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير واستهدفت العمق الإماراتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره وجرائمه بحق الشعب اليمني.