المشهد اليمني الأول

قالت مصادر عراقية إن ستة صواريخ على الأقل استهدفت الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة فكتوريا الأمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

هذا وسمعت انفجارات صباح اليوم بالقرب من قاعدة فكتوريا العسكرية الأمريكية في بغداد .