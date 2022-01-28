الرئيسية المشهد الدولي تعرض قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد للقصف المشهد الدولي تعرض قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد للقصف 28 يناير، 2022 35 المشهد اليمني الأولقالت مصادر عراقية إن ستة صواريخ على الأقل استهدفت الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة فكتوريا الأمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. هذا وسمعت انفجارات صباح اليوم بالقرب من قاعدة فكتوريا العسكرية الأمريكية في بغداد . مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب ابنتي الشهيدين المهنـدس وسليماني: نقول لأمريكا “لن ننسى هذه الدماء”.. وسننتقم من الحكام السعوديين انفجار العراق.. شهداء وجرحى في انفجار مقابل مستشفى البصرة التعليمي ثلاث جِهات مُحتَملة تقف خلف محاولة اغتيال الكاظمي.. من هي؟ ما هي احتِمالات الحرب الأهليّة ومن أين سيأتي المُفَجِّر؟ إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.