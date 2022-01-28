المشهد اليمني الأول

قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي إن تحالف العدوان اعتاد أن ينكر تورطه في كل الجرائم ثم يعود ويعترف بها”.

وأضاف في مداخلة على قناة المسيرة، اليوم الجمعة، أن “الصمت الدولي تجاه جرائم السعودية والإمارات وأمريكا بالشكل الحالي يعد تواطؤ مع المجرم”.

وأشار الديلمي إلى أن ما يحصل في اليمن جرائم حرب وقادة تحالف العدوان يجب أن يحولوا إلى المحكمة الدولية.

وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان مستمرة في رصد كل جرائم العدوان والعمل مع كل منظمات حقوق الإنسان لمعاقبة تحالف العدوان وعدم السماح له بالإفلات من العقاب.

ولفت الديلمي إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية تتلاعب بأرقام أموال المانحين، مُطالبا المنظمات الإغاثية الدولية بالتركيز على احتياجات الشعب اليمني وليس المتطلبات الإدارية، مختتما تصريحاته بالقول: الآن ليس وقت البرامج الأممية بل هو وقت تأمين احتياجات الشعب اليمني الأساسية”.