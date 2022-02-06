المشهد اليمني الأول

محمد علي الحوثي يكشف عن فضيحة غير مسبوقة لقائد المنطقة العسكرية الخامسة.. “لن يقبل بهذا الهوان غير بائعي الوطن”

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي عن فضيحة غير مسبوقة لقائد المنطقة العسكرية الخامسة التابع للقوى العدوان المدعو يحيى بن حسين صلاح، مؤكداً بالقول “‌‌‌‏لن يقبل بهذا الهوان غير بائعي الوطن”.

وقال الحوثي أن المجاهدون عثروا في منطقة حرض على بطاقة أحد المرتزق التابعين لدول العدوان المدعو يحيى بن حسين صلاح والذي ينتحل وظيفة قائد المنطقة العسكرية الخامسة برتبة لواء ركن، مشيراً الى أن البطاقة ممهورة بختم سعودي وتوقيع قائد مركز عمليات جازان والتي يسمح فيها للمرتزق يحيى صلاح بالدخول والخروج من بوابة الحافية -حسب ما نصت عليه البطاقة.

وسخر الحوثي عن صدور البطاقة من جازان فقط وصادرة عن مسؤول سعودي لا يساوي المرتزق يحيى بن حسين صلاح حتى في الوظيفة. في اشارة الى الحالة الدنيئة والذليلة التي وصل اليها المرتزقة والتعامل السعودي الحقير مع مرتزقتهم الرخاص.