المشهد اليمني الأول

رسمياً.. شركة النفط تزف بشرى للشعب اليمني بخصوص مادة البنزين

زفت شركة النفط اليمنية بشرى سارة للشعب اليمني بخصوص توفر مادة البنزين اخيرا في السوق المحلية.

حيث اعلن متحدث شركة النفط عصام المتوكل عن ربط السفينة الإسعافية المحملة ( 29,480 ) طن بنزين في ميناء ‎الحديدة يومنا هذا الأحد.

وقال في تغريدة له على تويتر ‏انن تم ربط السفينة الإسعافية “سي ادور” المحملة بكمية ( 29,480 )طن من مادة ‎البنزين في ميناء الحديدة يومنا هذا الأحد بعد ان تكبدت غرامات تأخير بسبب القرصنة عليها من قبل تحالف العدوان.

واشار الى انه يجري حالياً عملية الفحص والقياس للكمية المحمله على متن السفينة المذكورة، تمهيداً لبدء عملية الضخ.

وتعاني السوق المحلية من شح كبير في المشتقات النفطية وارتفاع اسعارها الى مستويات قياسية في ظل ندرتها في السوق واضطرار قطاعات حيوية لاعلان التوقف التام ما ينذر بكارثة وشيكة.