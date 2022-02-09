المشهد اليمني الأول

التقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الأربعاء، المدير العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومعه مسؤول مكتب الخليج واليمن في الاتحاد الاوروبي ومساعديهما.

وناقش اللقاء الوضع الانساني المتردي في اليمن وآثار الحصار على حياة اليمنيين انسانيا واقتصاديا وآفاق الحل السياسي بعد إنهاء الحصار وتوقف العدوان.

يشار إلى أن تحالف العدوان على اليمن صعد من عدوانه وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية، الأمر الذي زاد من معاناة اليمنيين ويهدد بتوقف كلي للخدمات الصحية والخدمات الأساسية التي تضررت بشكل كبير جراء العدوان المتواصل على مدى ما يقارب ثمانية أعوام.