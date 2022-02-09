المشهد اليمني الأول

أزاح الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الستار عن صاروخ باليستي جديد بعيد المدى.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري أزاح الستار عن صاروخ “خيبر” الاستراتيجي بعيد المدى والدقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واختزال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

وقال قائد قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري العميد حاجي زدة، إن صاروخ خيبر قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته عدة مرات.

وتعد الخفة الشديدة والسرعة في إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترًا من القدرات الأخرى لهذا الصاروخ.