المشهد اليمني الأول

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس، طائرة تجسسية مقاتلة نوع (CH4 ) صينية الصنع، في أجواء محافظة حجة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “أن الدفاعات الجوية تمكنت- بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسيه مقاتلة نوع (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي.

وأشار العميد سريع إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأسقطت الدفاعات للقوات المسلحة اليمنية أربع طائرات تجسسية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) في شهر ديسمبر الفائت في محافظتي الجوف ومأرب، بالإضافة إلى عدد من الطائرات الصينية التجسسية المقاتلة في محافظة شبوة.

ففي 30 من شهر يناير الماضي تم إسقاط طائرة من نوع سكان إيغل بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مارب وبقها أخرى مت ذات النوع في اليتمة بالجوف”، كما تمكنت الدفاعات الجوية في الـ 16 من ديسمبر من إسقاط طائرة تجسسية من ذات النوع في أجواء وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وكانت دفاعاتنا الجوية تمكنت في 13 ديسمبر، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 في أجواء محافظة شبوة.