المشهد اليمني الأول

اعلنت شركة النفط اليمنية توفر البنزين في محطاتها واستئناف العمل فيها بالسعر الجديد وذلك عقب ازمة مشتقات خانقة وصلت فيها الاسعار الى مستويات قياسية.

وقال بيان صادر عن الشركة ان العمل في محطات التابعة لها سيبدأ من صباح الخميس وان سعر البنزين 9900 ريال للدبة الواحدة 20 لتر واشار البيان التعبئة سيكون بالالية المعتادة كمية 40 لتر لكل سيارة حيث يتم بموجب النظام القائم ترقيم السيارة + رقم القعادة.

وارفقت الشركة ضمن البيان كشف باسماء المحطات العاملة في نطاق امانة العاصمة والمحافظات ليوم الخميس 10-2-2022م.

وكانت البلاد قد شهدت ازمة خانقة بفعل احتجاز قوى العدوان 5 سفن مشتقات في عرض البحر واقتيادها الى ميناء جيزان ومنع وصولها الى ميناء الحديدة

وحذرت قطاعات صحية وبيئية واقتصادية وقوع كارثة انسانية مع وشك توقف اعمالها نتيجة انعدام الوقود في ظل صمت اممي مطبق.