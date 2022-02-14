المشهد اليمني الأول

قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، “باستهداف مبنى الاتصالات وغيره من المنشآت المدنية.. عن أي عقلية يريد تحالف العدوان تصديرها للعالم؟

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر أن تحالف العدوان يزداد بمضي السنوات عدوانية وأكثر انحطاطا، والداعمون له والصامتون عن جرائمه مشتركون معه في كل جريمة.

وأكد أن الشعب اليمني سيواجه ذلك بكل صبر وقوة.

يشار إلى أن تحالف العدوان دمّر فجر اليوم مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية شمال العاصمة صنعاء، حيث استهدفه بغارتين وعاود مساء اليوم استهدافه بغارة ثالثة، بعد أقل من 3 أسابيع على انقطاع الأنترنت والاتصالات الدولية عقب استهداف طيران العدوان مكتب الاتصالات في الحديدة.