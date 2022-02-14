المشهد اليمني الأول

نفت القوات المسلحة ما يدعيه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من استخدام للأماكن المدنية لأغراض عسكرية.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة له، اليوم الاثنين، إن “‏ما يدعيه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عار عن الصحة ومجرد تبرير مفضوح لاستهداف المنشئات المدنية والمدنيين”.

ولفت العميد سريع إلى أن استهداف المنشآت المدنية والوزارات لن يحقق أهداف العدو في كسر ارادة الشعب.

وتوعد سريع قوى العدوان بالرد على استهداف المنشئات المدنية والوزارات، مؤكدا أنه لن يمر دون رد وعقاب.

وكان طيران العدوان شن فجر اليوم عدة غارات جوية على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دمرت مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” والحقت اضرارا بالغة بالمبنى المجاور له.