المشهد اليمني الأول

بارك المكتب السياسي لأنصارالله للشعب البحريني العزيز الذكرى الـ11 ‏لانطلاق الثورة الشعبية السلمية ضد نظام آل خليفة الظالم والمستبد والعميل.

وأوضح المكتب السياسي لأنصارالله في بيان له، اليوم الاثنين، أن الشعب البحريني شعب مسلم حرٌّ أبيٌّ مجاهدٌ يمتلك ضميرا إنسانيا حياً نقيا ورصيدا إيمانيا ثوريا جهاديا ضد الظلم.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات التي قام بها النظام لم تنل من عزيمة الشعب البحريني فلا زالت جذوة الثورة متقدة بسلميتها وصمودها وعنفوانها.

وأكد البيان أنه على الرغم من معاناته لم ينس الشعب البحريني مظلومية اليمن وعدالة قضيته.

ونوه إلى أن الثورة البحرينية ثورة إسلامية في مبادئها أصيلة في قيمها، نبيلة في أهدافها، صادقة في مواقفها مع قضايا الأمة، أعلنت رفضها لكل مشاريع الخيانة والتطبيع والذي كان النظام البحريني أحد تلك الأدوات الرخيصة العميلة التي سارعت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ولفت المكتب السياسي لأنصارالله إلى أنه مهما كانت التحديات وحجم الجرائم التي يرتكبها النظام البحريني ومن خلفه أمريكا والسعودية بحق الشعب البحريني إلا أنها لن تنال من عزيمته.

وقال إن كل الجرائم لن تثني الشعب البحريني عن مواصلة خطه الثوري الجهادي التحرري حتى تحقيق كافة مطالبه العادلة.

وأضاف: “كنا ولا زلنا على موقفنا المؤيد والمساند والمتضامن مع الشعب البحريني في ثورته نحو الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة.