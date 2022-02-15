المشهد اليمني الأول

أردوغان في الحضن الاماراتي والصهيونية العالمية تجمع أدواتها لحدث ما مرتقب!؟ والوجوم يخيم على جماعة إخوان تركيا وقطر

“خاص” أردوغان في الحضن الاماراتي الساخن

بحفاوة بالغة استقبلت الامارات المتصهينة امس الاثنين 14 فبراير 2022م الرئيس التركي اردوغان ‏بالمدافع وعرض للطائرات المقاتلة في سماء أبو ظبي والفنان الاماراتي حسين الجسمي يغني اغنية باللغة التركية وبعنوان “كل شي يذكرني بك” وفي المساء ظهر برج خليفة دبي بألوان العلم التركي مع إذاعة النشيد الوطني التركي وأضاء البرج بعبارة “Hoş geldiniz” (أهلا بكم) باللغة التركية، إضافة إلى عبارة “الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية”.

ويتوقع ان يتم خلال الزيارة التي تستمر ليومين توقيع 13 اتفاقية بين البلدين المُطبعين مع كيان اليهود الغاصب لفلسطين المُحتلة وسط وجوم دهاقنة الاخوان على مواقع التواصل في تويتر والفيس بوك والاكتفاء بقصائد والشعر والادب وهجران السياسة والخلافة واخبار الخليفة اردوغان الذي يزور الامارات ولأول مرة منذ عام 2013م.

الصهيونية تجمع أدواتها.. لماذا؟

انخدع المفضوحين بمقوله محور تركيا وقطر الاخوان ضد محور السعودية الوهابي الاماراتي ونظام مصر كامب ديفيد واردوغان يمثل الخلافة الإسلامية، وتخندق الاخوان مع الخليفة غير المنتظر اردوغان، والدراما التركية تنتج مسلسل قيامة عصمان وبعد قيامة آرطغرل وبتسطيح وتجهيل ان بني عصمان والسلطنة العثمانية الوراثية تمثل الإسلام والخلافة الإسلامية.

وكأن الخلافة وراثية في سلالة بني عصمان، والاخوان العرب بالقول ان اردوغان هو محرر القدس وفلسطين وخليفة اخوان الانجليز، وان الامجاد ستعود كما بشر بها عبدالمجيد الزنداني من ساحة التغيير بصنعاء، وخالد مشعل يتفاخر بوصل افرع الاخوان للسلطة في تونس ومصر واليمن وسوريا قريبا “خلال شهر فقط لا غير”!.

والاماراتي يرد بدراما مسلسل “ممالك النار ” الذي يفضح ممارسات الاحتلال العثماني في الوطن العربي خلال 500عام واكثر، والسعودية والامارات يمثلان العروبة والإسلام في مواجهة الخلافة العصمانية والسياسيين والمغردين من الطرفين بالتصعيد، وكل طرف يمسح بالآخر بالبلاط.

كل ذلك ما هو الا تبادل أدوار بين أدوات الصهيونية العالمية، حسب قاعدة “فرق تسد”، واليهودي يجمعهم ويفرقهم متى ما يشاء ويريد، واليوم ها هو الخليفة الغير المنتظر اردوغان في الحضن الاماراتي الذي اعلن تصهينه بالسياسة والعسكر والاعلام والثقافة وحتى عطلة يوم جمعة المسلمين تحولت الى سبت سبات اليهود المفسدين في الأرض، واصبح القوم سمن على عسل، وعلاقات استراتيجية، وغدا سيتوجه خليفة الاخوان إلى تل أبيب وليكتمل المشهد السياسي العسكري الأمني في المنطقة بالقرن الواحد والعشرين الميلادي.

عروبة بن زايد وخلافة اردوغان في الحضن العبري

بعد جمع تركيا بمصر والامارات والسعودية وذوبان جليد الثلج بين أدوات الصهيونية بعد سنوات التمثيل المفضوح سيقوم خليفة الاخوان اردوغان بزيارة إلى تل أبيب في شهر مارس المقبل، وبعد ذلك يتوقع اعلان قيام حلف مُعلن عسكري سياسي اقتصادي أمني إعلامي ثقافي بين أدوات الصهيونية في المنطقة من محور حركة النفاق في الأمة قطر تركيا والسعودية والإمارات ومصر ومن دار في فلكهم وبقيادة إسرائيل الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الكبير صهيونيا والقزم عربيا ولقيام أوروبا الجديدة واليمن الجديد بالدنابيع والسعاودة وعيال زايد وامتداد سلالة بني عصمان اردوغان وبقيادة سلالة المفسدين في الأرض اليهود من بني إسرائيل، لمواجهة محور المقاومة إيران واليمن وسوريا وحركات المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان وفلسطين المُحتلة لتمرير مشروع بني قينقاع في القرن وبصفقة عار القرن الواحد والعشرين.

انغماس في الأوحال

وسط هذا الانكشاف والانفضاح الغير مسبوق في التاريخ والجغرافيا وكتب الوطنية والايمان وبمنافق صريح ومؤمن صريح هل سيستفيق المخدوعين والمغرر بهم إن احسنا الظن بهم ومن كل الألوان والاطياف؟ أم تستمر الخيانة والعمالة والارتزاق ومن وحل مُتسخ إلى أوحال اكثر اتساخاً وقذارةً من ذي قبل وبعد وبالضابط الصهيوني بعد الضابط الاماراتي والسعودي والأمريكي والإنجليزي، والخيار لهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

15 فبراير 2022م