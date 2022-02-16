المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتعلن بدء العد التنازلي لعرض الكارثة التي حلت بقوات الشرعية والجيش السعودي في مدينة حرض “بعد قليل”

قناة المسيرة تكشف عن تقرير ميداني يوثق آخر تطورات المعارك في مدينة حرض الحدودية

أعلنت قناة المسيرة الفضائية قبل قليل أنها ستكشف آخر تطورات المعارك في مدينة حرض الحدودية.

وقالت القناة في بيان عاجل، أنها ستعرض ضمن نشرة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تقريرا ميدانيا يواكب آخر التطورات في مدينة حرض.

ومن المتوقع أن يكشف التقرير فضيحة كبرى مني بها تحالف العدوان في مدينة حرض، بعد أيام على مزاعمه تمكنه من احتلالها وشنه هجمات واسعة ومتتالية فشلت في إحراز أي تقدم.