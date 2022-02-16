المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. حشد واستنفار غير مسبوق في العاصمة اليمنية صنعاء.. والرئيس مهدي المشاط يعلن رسمياً هذا القرار الغير مسبوق منذ إندلاع الحرب على البلاد في العام 2015م “تفاصيل”

الرئيس مهدي المشاط يدشن حملة “إعصار اليمن” للحشد والاستنفار

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رؤساء مجالس النواب الأخ يحيى الراعي، والقضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والشورى محمد العيدروس، والوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.

وخلال اللقاء، أعلن الرئيس المشاط عن تدشين حملة “إعصار اليمن” للتحشيد والاستنفار لمواجهة العدوان، مؤكدا على أهمية الصمود الشعبي خلال هذه المرحلة.. مشددا على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بدورها بشكل فاعل في الحشد والاستنفار.

ووجه الرئيس المشاط، بتدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار على كافة المستويات لمواجهة العدوان.

وقال” إن هذه الحملة ستشمل كافة المستويات، الرسمية والشعبية والنخبوية”.. حاثا أبناء الشعب اليمني على التفاعل الجاد مع التحشيد والاستنفار لإسناد الجيش واللجان الشعبية في معركة التصدي للعدوان الغاشم.

وأشار الرئيس المشاط، إلى أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا سعى منذ اللحظة الأولى ولا يزال لتدمير المنشآت الخدمية للشعب اليمني.. مؤكدا أن ما يقوم به تحالف العدوان من استهداف للمؤسسات المدنية يعبر عن فشله وإفلاسه، ويضيف إلى رصيده المزيد من الخزي والإجرام.

ولفت إلى أن الحصار الأمريكي الخانق على أبناء الشعب اليمني وتصعيد الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني دليل على أنهم بعيدون عن السلام، وأن ما يتحدثون به يتناقض مع التصعيد والحصار واستهداف المنشآت المدنية والخدمية.

وجدد التأكيد على أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيرد على هذه الجرائم بكل الوسائل المتاحة، مؤكداً أن الشعب اليمني بتحركه الجاد والمسؤول وصبره وعطائه سيصل إلى النصر بإذن الله تعالى.

من جانبه أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن ما عرضه الإعلام الحربي من مشاهد لإطلاق الطائرات المسيرة من مختلف التضاريس، يكشف زيف ما يدعيه العدوان بأنه يتم إطلاق الطائرات المسيرة من الأحياء المدنية.

وأوضح أن رئاسة مجلس النواب، وجهت أعضاء المجلس بالنزول الميداني إلى دوائرهم للمساهمة في الحشد والتعبئة ضد العدوان الأمريكي الغاشم وجرائمه المستمرة بحق هذا الشعب العظيم.

فيما أكد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يقوم بدور كبير في التحشيد والنزول الميداني للمحافظات كجزء من واجبه الوطني في معركة التحرر والاستقلال.

بدوره قال رئيس مجلس القضاء الأعلى” إن ما نمتلك من قوة المسؤولية وقوة الاندفاع يجعلنا قادرين على مواجهة العدوان بكل ما نستطيع، ولا بد أن يكون لنا في كل المؤسسات دور بارز في التحشيد ومواجهة التحديات”.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكامل الدورين الرسمي والشعبي في مواجهة العدوان.