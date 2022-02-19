تصاعدت الخلافات داخل الأسرة السعودية الحاكمة، في ظل مساعي ولي العهد السعودي بن سلـمان لتعجيل صعوده إلى سدة الحكم.

جاء ذلك، تزامنا مع تسريبات عن تعرض محمد بن سلـمان لمحاولة اغتيال، نجا منها بأعجوبة في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت المصادر أن الخلافات بين أمراء آل سعود، ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة، موضحة أنها وصلت إلى محاولة التخلص من بن سلـمان، والذي يسعى لحصر الحكم في عائلة سلمان، فيما يقصى بقية الأمراء بالأخص من أبناء عمومته.

المصادر أكدت أيضا أن بن سلـمان تعرض لمحاولة اغتيال في أحد القصور الملكية في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت أن أحد الحراس القصر أطلق النار على موكب ابن سلمان أثناء زيارته للقصر، مبينه أنه نجا من محاولة الاغتيال بأعجوبة.

وأشارت إلى أن السلطات السعودية تحفظت على الحادثة، لأسباب لها علاقة بوضع النظام الملكي، إلا أن مصادر أميرية في الأسرة الحاكمة أكدت وقوع الحادثة،

الثالثة ثابتة

وفي هذا الصدد قال المعارض السعودي عبدالرحمن بن راضي السحيمي في تغريدة على حسابه بتويتر ملمحاً لمحاولة اغتيال ابن سلمان :” الثالثة ثابتة ومابعد الفشل غير النجاح؟ انا فهمت أنتم بكيفكم؟ الوقت شتاء ولكن الأجواء ساخنه مالي ومال اوكرانيا انا اتحدث عن بلادي؟”.

وكان نجل الملك السعودي الحالي، قد زج بالعشرات من الأمراء في السجون بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، لتصفية المعارضين له، وتهيئة الساحة لسلطته على حساب بقية الأمراء.

ورأى مراقبون أن المعارضة الشديدة داخل الديوان الملكي لولي العهد، قد تحول دون صعود الأخير إلى سدة الحكم، في ظل المساعي الرامية للتخلص منه.

وأشار المراقبون إلى أن فشل بن سلـمان في اليمن، يعد أبرز المعضلات التي فجرت الخلافات داخل الأسرة، مؤكدين أن ولي العهد أصبح يشكل تهديد لمستقبل النظام السعودي بسبب استمرار تورطه بحرب خاسرة مسبقا.