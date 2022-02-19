قتل وأصيب العشرات من مرتزقة الإمارات المنافقين المسماة بألوية العمالقة ومجاميع تكفيرية أخرى وتشكيلات من قوات طارق عفاش، مساء اليوم السبت 19 فبراير/ شباط 2022م، بهجوم صاروخي استهدف معسكر العلم على تخوم مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر قبلية في شبوة، إن العشرات من مرتزقة الإمارات ومجاميع تكفيرية وقوات تابعة للمنافق طارق عفاش سقطوا ما بين قتيل وجريح، في هجوم صاروخي استهدف تجمعاتهم داخل معسكر العلم.

وأشارت المصادر إلى هرع سيارات الإسعاف إلى المعسكر لانتشال الجرحى والقتلى إلى مستشفيات عتق بعد الضربة، لافتة أن عدد من القيادات كانوا من بين القتلى والجرحى.

واعترفت وسائل إعلام تابعة للمنافقين بتلقيهم ضربة في معسكر العلم أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم.

وأشارت مصادر موالية للمرتزقة إلى مصرع وإصابة أكثر من 100 منهم، لافتة أن أكثرهم تابعين للواء المنافق “عبدالهادي القبلي” المستحدث مؤخراً.

وكان تحالف العدوان قد بدأ بتشكيل أول ألوية ما يسمى “محور سبأ” والذي بدأ تدريباته، مؤخرا، بالتزامن مع توافد مئات المقاتلين من مأرب وشبوة إلى المعسكر لتدريبهم وتأهيلهم، ضمن مخطط يقوده التحالف لاستبدال قوات الإصلاح في مأرب بهذه الألوية الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا.