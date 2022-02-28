أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.

وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة”.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد أسقطت، الجمعة الفائتة 25 فبراير، طائرة تجسس مقاتلة ذات تكنولوجيا متطورة نوع MQ1 أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وفي ذات اليوم الجمعة، أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وتمتاز طائرة سكان إيغل بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.