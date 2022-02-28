واصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا، وبينما كثفت الدول الغربية وقاحة عقوباتها المالية على موسكو وأغلقت أجواءها أمام الطيران الروسي، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا اليوم الاثنين بناء على قرار من مجلس الأمن.

ويواصل الطيران الروسي قصف المطارات الحربية الأوكرانية لليوم الخامس على التوالي بهدف شل سلاح الجو الأوكراني وتأمين التغطية الجوية للتقدم البري، في وقت قال فيه الجيش الروسي إن بإمكان المدنيين مغادرة كييف “بحرية”.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) ينس ستولتنبرغ -في تغريدة اليوم الاثنين- إن أعضاء الحلف يزودون أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات.

وتركزت الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الاثنين في شارع شيرباكوفا، الذي يقع على بعد 11 كيلومترا من وسط العاصمة الأوكرانية.

وقد أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية صباح أمس الأحد انتشارا كبيرا لقوات برية روسية تضم مئات المركبات العسكرية في قافلة شمال شرق مدينة إيفانكيف الأوكرانية وتتحرك باتجاه كييف على بعد 40 ميلا تقريبا. وتحمل القافلة -التي تمتد لأكثر من 3 أميال- الوقود والأدوات اللوجستية والمركبات المدرعة.

كما كشفت الصور الضربات الجوية الأخيرة التي تعرض لها مطار أنتونوف في هوستوميل، والأضرار الناجمة عن هذه الضربات، والقتال العنيف في المطار وبالقرب منه.

وأكد الجيش الروسي اليوم الاثنين أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف “بحرية”، متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم دروعا بشرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف -في تصريح تلفزيوني- “كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع كييف- فاسيلكيف” جنوبي غربي العاصمة الأوكرانية، مؤكدا كذلك “التفوق الجوي” الروسي في كل أنحاء أوكرانيا.

من جانبها، قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إنه تم سماع انفجارات في مدينة خاركيف صباح اليوم الاثنين.

جبهات مواجهة

وكانت مناطق عدة في المدينة -التي تعد ثانية أهم مدن أوكرانيا- شهدت أمس الأحد معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية، وبعد تصريحات للقوات الروسية قالت فيها إنها دخلت خاركيف، أكدت القوات الأوكرانية أنها تسيطر بشكل كامل على المدينة.

وذكر مستشار وزارة الداخلية الأوكراني أن عشرات القتلى قضوا في قصف للمدينة.

وفي اليوم الرابع من حرب روسيا على أوكرانيا، كانت المعارك في أكثر من اتجاه، فرغم اعتراف القوات الروسية لأول مرة بسقوط قتلى وأسر عدد من أفرادها، فإنها أظهرت محاولات لتحقيق مكاسب ميدانية أمام مقاومة الجيش الأوكراني -ولا سيما في خاركيف- بعد دخول القوات الروسية إليها واندلاع قتال عنيف بعد رفض الجنود الأوكرانيين الاستسلام.

وقرب خيرسون (جنوبي البلاد) أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مطار شورنوبايفكا.

وفي لوغانسك، اخترقت القوات الانفصالية الخطوط الأوكرانية بعمق 52 كيلومترا، وفي دونيتسك سيطرت القوات الانفصالية على 4 بلدات جديدة في محور مدينة فولنوفاخا.

ميدانيا أيضا، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن القوات العسكرية الأوكرانية قصفت رتلا من الآليات العسكرية الروسية بالقرب من منطقة ماكاريف على بعد 60 كيلومترا من العاصمة كييف.

خسائر

واعترف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بوقوع قتلى وجرحى وأسرى في صفوف القوات الروسية، لكنه أضاف أن خسائر القوات الأوكرانية أكبر بأضعاف.

ونشرت قناة “زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لطائرات أوكرانية من طراز “ميغ-29” مدمرة على مدرج مطار في مدينة إيفانو فرانكيفسك (غربي أوكرانيا).

بدورها، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بإسقاط مروحيتين روسيتين شمالي كييف.

وقد أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية أن القصف الروسي تسبب في تدمير أكبر طائرة شحن في العالم -وهي أوكرانية الصنع من طراز “أنتونوف 225”- وذلك في قصف روسي على مطار غوستوميل.

في التطورات الميدانية أيضا، شهد إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) أمس الأحد معارك عنيفة، وقال الانفصاليون الموالون لروسيا في مدينة لوغانسك بالإقليم إنهم شرعوا في تغيير الأنظمة والقوانين في المناطق التي سيطروا عليها.

وبث الانفصاليون صورا لما قالوا إنها عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في مدينة ستانيتسا لوغانسكايا التي سيطروا عليها قبل يومين.

وأضافوا أنهم ألغوا كافة التعاملات بالعملة الأوكرانية “هريفنا”، واعتمدوا التعامل بالروبل الروسي، وغيروا كافة القوانين والأنظمة ضمن ما قالوا إنها “إجراءات فرض نظام جمهورية لوغانسك” في المناطق التي استعيدت من الجيش الأوكراني، حسب تعبيرهم.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أنها سجلت مقتل 102 مدني، بينهم 7 أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية “أعلى بكثير”.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه -في افتتاح جلسة المجلس- “قُتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، وخصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متنوعة وغارات جوية. وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير”.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الاثنين:

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غوتيريش: يجب العودة إلى الدبلوماسية لتحقيق السلام ولا بد من احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

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غوتيريش: لا يمكن لأي أمر أن يبرر استخدام الأسلحة النووية

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غوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة في جهود التوصل إلى وقف النار ولن تتخلى عن الشعب الأوكراني

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غوتيريش: سنخصص 20 مليون دولار لمساعدة السكان في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا

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غوتيريش: أدعو إلى عدم عرقلة وصول المساعدات إلى الفارين من الحرب

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غوتيريش: أدعو إلى إحلال السلام وفق ميثاق الأمم المتحدة لاسيما مع تزايد التوترات الإقليمية

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وزيرة الداخلية البريطانية: أوكرانيا طلبت تعليق عضوية روسيا في الإنتربول وسنقود الجهود الدولية لتحقيق ذلك

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مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: أوامر بوتين بوضع القوة النووية في حالة تأهب أمر جنوني

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مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: روسيا تستخدم كل إمكاناتها العسكرية في الهجوم وتستهدف بنيتنا التحتية

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الكرملين: بوتين أكد لماكرون انفتاح روسيا على الحوار مع أوكرانيا

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الكرملين: ماكرون أعرب لبوتين عن أمله في تسوية مبكرة للنزاع الحالي عبر الحوار والمفاوضات مع كييف

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مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: القوات الروسية تستهدف حضانات الأطفال والمدارس والأطقم الطبية والمدنيين

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مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: 352 أوكرانيا بينهم أطفال قتلوا وجرح عدد كبير بسبب القصف الروسي

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رويترز عن مسؤول أمريكي: نعتقد أن الروس سيحاولون محاصرة كييف خلال الأيام المقبلة

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وسائل إعلام رسمية روسية: المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني ما زالت مستمرة

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إيه بي سي عن مسؤول بالبيت الأبيض: الخطاب الاستفزازي الروسي بشأن الأسلحة النووية خطير ويجب تجنبه ولن ننغمس فيه

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عمدة كييف: إنشاء مقر لتقديم المساعدات وتحويل محطات مترو الأنفاق كمأوى للمواطنين.

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وزير الخارجية القطري: نتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا ونؤكد أهمية احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

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رويترز عن الكرملين: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.

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الكرملين: بوتين سيركز اليوم على القضايا الاقتصادية، وسيلتقي مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي.

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الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية يجب أن تجري في جو هادئ وصامت ودون صخب.

منذ 4 ساعات

ليتوانيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا.

منذ 4 ساعات

الكرملين: قرار بوتين رفع تأهب قوات الرد الاستراتيجية جاء مباشرة بعد تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية.

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وزير المالية الروسي: نخطط لخفض خطة الاقتراض لعام 2022.

منذ 4 ساعات

الرئيس الليتواني: أبلغت الأمين العام للنيتو بأهمية زيادة عدد قوات الحلف في ليتوانيا وحولها.

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منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: مجلس حقوق الإنسان يحدد يوم الخميس المقبل لمناقشة ملف أوكرانيا.

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وزارة الخارجية البلجيكية: نؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا للسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة.

منذ 4 ساعات

وزير المالية البريطاني: فرضنا عقوبات مالية على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.

منذ 4 ساعات

رئيس الوزراء الأوكراني: كييف ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بموجب إجراء خاص.

منذ 4 ساعات

أمين عام الناتو: تحدثت هاتفيا مع الرئيس الأوكراني وأثنيت على شجاعة شعبه وقواته المسلحة.

منذ 4 ساعات

الناتو: الحلفاء يكثفون دعمهم لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات ومساعدات إنسانية ومالية.

منذ 4 ساعات

زيلينسكي: روسيا تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم الهدف من هذه الخسائر الروسية كلها، و4500 جندي روسي قتلوا ولا تصدقوا المسؤولين في الجيش الروسي.

منذ 4 ساعات

زيلينسكي: الدول الأوروبية تدرك أن الجيش الأوكراني يدافع عن أوروبا كلها، ونطلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الفور.

منذ 4 ساعات

زيلينسكي: سنفرج عن السجناء ذوي الخبرة العسكرية في حال أرادوا المشاركة في الحرب ضد الروس.

منذ 4 ساعات.

الأمم المتحدة: 422 ألف أوكراني فروا جراء الحرب.

منذ 5 ساعات

زيلينسكي يطالب بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الفور، ويخاطب الجنود الروس قائلا: أنقذوا حياتكم وارحلوا.

منذ 5 ساعات

الرئيس الأوكراني زيلينسكي: 16 طفلا قتلوا و45 جرحوا في الأيام الأربعة الماضية.

منذ 5 ساعات

غوتيرش: لا يمكن أن نسمح للديكتاتورية بإلغاء حقوق الإنسان وسحقها، وقمع الأقليات وحرمانها من التحدث بلغاتها الأصلية وممارسة شعائرها الدينية ليس دليلا على القوة.

منذ 5 ساعات

الرئيس الأوكراني: كل منا محارب في مكانه وأنا على يقين بأننا سننتصر.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: القوات الروسية تسيطر على مدينة بيردانسكا القريبة من ماريوبول على بحر آزوف.

منذ 5 ساعات

الرئيس السويسري: ندعو روسيا إلى وقف حربها والانسحاب من الأراضي الأوكرانية والعمل على خفض التوتر، ومحاولات موسكو تبرير هجومها على أوكرانيا لا مصداقية لها ولا يوجد استفزاز يبرر ما قامت به.

منذ 5 ساعات

الرئاسة الأوكرانية: الهدف الرئيسي من المحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية.

منذ 5 ساعات

الرئاسة الأوكرانية: الوفد الأوكراني يصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع روسيا.

منذ 5 ساعات

وكالة ريا نوفوستي الروسية: الوفد الأوكراني يصل إلى مكان المفاوضات في بيلاروسيا.

منذ 5 ساعات

الروبل الروسي يواصل خسائره في بورصة موسكو وينخفض بنحو 28% خلال التعاملات إلى 119 مقابل اليورو.

منذ 5 ساعات

وزير الدفاع البريطاني: تقارير عدة تردنا عن هروب الروس أو استسلامهم.

منذ 5 ساعات

الداخلية الأوكرانية: قواتنا الإلكترونية اخترقت موقع الكرملين وقاعدة هواتفه أصبحت متاحة لنا الآن.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: بوريل سيزور الحدود بين مولدوفا وأوكرانيا هذا الأسبوع للاطلاع على أوضاع اللاجئين.

منذ 5 ساعات

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت لصالح عقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

ممثل روسيا في مجلس حقوق الإنسان: الاتحاد الروسي لطالما طالب بالحوار البناء بشأن وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

رئيس وزراء بريطانيا: مصممون على فرض أشد الإجراءات الاقتصادية ضد بوتين بسبب حملته المقيتة على أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

بوريل: سنناقش الاحتياجات العاجلة وننسق بمساعدة غرفة تبادل المعلومات بإدارة طاقم الاتحاد الأوروبي العسكري.

منذ 5 ساعات

بوريل: أدعو وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم للاجتماع لمناقشة تطورات الوضع على الأرض في أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

الداخلية الأوكرانية: الجيش الروسي يقصف مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا بقذائف الهاون.

منذ 5 ساعات

هيئة الاتصالات وأمن المعلومات الأوكرانية: السيطرة على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا كذبة روسية.

منذ 6 ساعات

وزير الدفاع البريطاني: أنصح البريطانيين بعدم السفر للقتال في أوكرانيا وهناك طرق أخرى للمساعدة.

منذ 6 ساعات

رئيس الوفد الروسي المفاوض: روسيا معنية بالتوصل لاتفاق بشكل سريع مع أوكرانيا ويجب أن يكون في مصلحة الطرفين.

منذ 6 ساعات

بوليتكو عن مسؤول بالبنتاغون: أبلغنا الروس أن هناك حاجة لإنشاء قناة اتصال ولم نتلق أي رد.

منذ 6 ساعات

رئيس الوفد الروسي المفاوض في بيلاروسيا: سنجلس الساعة 12 بالتوقيت المحلي مع الجانب الأوكراني

منذ 6 ساعات

وزير الدفاع البريطاني: الروس ما زالوا يفشلون في تحقيق أهداف رئيسية والأوكرانيون يصدونهم في عدد من الجبهات.

منذ 6 ساعات

رئيس وزراء لوكسمبورغ: سنزود أوكرانيا بالدعم العسكري اللازم من أسلحة مضادة للدبابات وعربات عسكرية.

منذ 6 ساعات

وزارة الخارجية اللاتفية: البرلمان يوافق بالإجماع على السماح للمواطنين بالمشاركة في القتال بأوكرانيا.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تتقدم 19 كيلومترا أخرى وتسيطر على منطقة فولنوفاكا بالكامل.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع التركية: أنقرة مستمرة في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا ونبذل الجهود لإحلال السلام في المنطقة.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع التركية: اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والأوكراني ناقشا خلاله التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

وزير الخارجية الصيني: العقوبات الغربية على روسيا لن تحل المشكلة بل ستخلق مشكلات جديدة

منذ 6 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تقصف بكثافة المطارات العسكرية والمدنية والبنى التحتية

منذ 6 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: القصف الأوكراني على مدينة غورلوفكا أدى إلى تضرر أنابيب غاز

منذ 6 ساعات

الدفاع الروسية: دمرنا منذ بداية العمليات 1114 موقعا عسكريا و 314 دبابة ومدرعة و57 راجمة صواريخ و121 مدفعا

منذ 6 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا سيطرت على 17 بلدة خارج خط التماس

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مدينتي بيرديانسك وإنيرغودار غربي أوكرانيا

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: بإمكان جميع المدنيين في كييف مغادرة المدينة عبر طريق كييف – فاسيلكوف السريع

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: الطيران الروسي يسيطر على كل أجواء أوكرانيا

منذ 6 ساعات

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب عدم تعريض سلامة وأمن المواقع والمواد النووية في أوكرانيا للخطر

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: الجزء الأكبر من القوات الروسية لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا شمالي كييف

منذ 7 ساعات

رويترز: اليونان تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

منذ 7 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: الطائرات الروسية تسقط قنابل على مبان سكنية في سارتانا.

منذ 7 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: الجيش الأوكراني يقول إن القوات الروسية أبطأت من وتيرة عدوانها على أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

الحكومة البريطانية: سنتخذ إجراءات ضد البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.

منذ 7 ساعات

الفاتيكان: مستعدون لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

منذ 7 ساعات

صحيفة يابان تايمز عن رئيس الوزراء: طوكيو ستفرض عقوبات على القادة الروس وستخصص مساعدات مالية طارئة لأوكرانيا.

منذ 7 ساعات

زعيم الانفصاليين في دونيتسك: تعليق عملية التعبئة في دونيتسك إلى أجل غير مسمى.

منذ 7 ساعات

ريا نوفوستي: الوفد الأوكراني دخل أراضي بيلاروسيا لبدء المفاوضات.

منذ 7 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: 3 قتلى و 6 جرحى في قصف للقوات الأوكرانية على المدينة.

منذ 8 ساعات

وكالة ريا نوفوستي الروسية: تعرض زعيم الانفصاليين في دونيتسك لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى.

منذ 8 ساعات

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: بيلاروسيا تستعد لنشر جنود في أوكرانيا اليوم لدعم روسيا.

منذ 8 ساعات

وكالة أنباء تاس الروسية: القوات الأوكرانية تقصف بشكل مكثف مدينة جورلوفكا في دونباس

منذ 8 ساعات

الخارجية البيلاروسية: منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهزة وننتظر وصول الوفود.

منذ 8 ساعات

وكالة أنباء ريا نوفوستي: الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات.

منذ 8 ساعات

الانفصاليون في دونباس: الوضع يتفاقم على خط التماس في الإقليم بعد قصف القوات الأوكرانية للبنية التحتية المدنية.

منذ 8 ساعات

نائب بالبرلمان الأوكراني: القوات الروسية لا تسيطر حتى الآن على أي من المدن الرئيسية.

منذ 8 ساعات

تاس الروسية: البنك المركزي الروسي يقرر اليوم ما إذا كان سيفتح التداول في بعض القطاعات بأسواق البورصة

منذ 8 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني: الحرب أصبحت أوروبية ونصف دول أوروبا تمدنا بالأسلحة والمعدات.

منذ 8 ساعات

صحيفة الغارديان: المملكة المتحدة تدرس حظر السفن الروسية من استخدام الموانئ البريطانية.

منذ 8 ساعات

شركة ميتا: حذف 40 حسابا وهميا وصفحات ومجموعات على فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

شركة ميتا: استخدام موقع فيسبوك لاختراق حسابات متحدثين عسكريين وسياسيين وشخصيات بارزة في أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

الدفاع الأوكرانية: روسيا تواصل استهداف مطارات عسكرية ومدنية ومنشآت الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية.

منذ 9 ساعات

الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تكبدت خسائر خلال محاولتها السيطرة على إيربين شمال كييف.

منذ 9 ساعات

الدفاع الأوكرانية: محاولة الجيش الروسي السيطرة على مدينة إيربين شمال كييف باءت بالفشل.

منذ 9 ساعات

رويترز عن وزير خارجية سنغافورة: سنفرض عقوبات وقيودا على الصادرات إلى روسيا.

منذ 9 ساعات

رويترز عن الخارجية الكورية الجنوبية: سنمنع تصدير مواد استراتيجية إلى روسيا وسنطبق حظر نظام سويفت عليها.

منذ 9 ساعات

مراسلة الجزيرة: وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا الليلة الماضية للمشاركة في المفاوضات مع الوفد الأوكراني.

منذ 9 ساعات

وكالة الأنباء الألمانية: بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي.

منذ 9 ساعات

رويترز: بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

منذ 12 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: عدد القتلى الروس في المعارك في أوكرانيا ارتفع إلى 4500

منذ 12 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق مجموعة من المقاتلات من بيلاروسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

منذ 13 ساعة

غوغل: تعليق خدمة “غوغل ماب” تم لدواعي السلامة بالتشاور مع جهات ميدانية في أوكرانيا

منذ 13 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني: وافقنا على إرسال وفد إلى الحدود البيلاروسية لنستمع إلى موسكو.

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: اشتباكات في هذه الأثناء في الجهة الشمالية من كييف.

منذ 14 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الأوكرانية قصفت رتلا عسكريا روسيا قرب منطقة ماكاريف على بعد 60 كلم من العاصمة كييف.

منذ 14 ساعة

أعلنت الحكومة الكندية إرسال معدات عسكرية وقائية للجيش الأوكراني، مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، لكنها استبعدت مرة أخرى نشر قوات لمواجهة الجيش الروسي.

منذ 14 ساعة

الحكومة البريطانية: جونسون أبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول مساعدات لندن وحلفائها الدفاعية إلى أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولا.

منذ 14 ساعة

حشد عسكري روسي بطول 5 كيلو مترات على مشارف كييف

كشفت صور لأقمار صناعية بثتها شركة ماكسار (Maxar Technologies ) الأمريكية عن قافلة عسكرية روسية بطول 5 كيلو مترات تتجه نحو العاصمة كييف.

وحسب بيان الشركة، تضمن الحشد العسكري الروسي المئات من المركبات العسكرية، بينها دبابات ومركبات وقود ومدرعات ومدفعيات. وقال البيان أنّ القافلة العسكرية الروسية باتت على بعد 64 كيلو مترا من العاصمة كييف.

منذ 15 ساعة

الفيفا يقرر حرمان روسيا من خوض المباريات الدولية على أرضها

منذ 15 ساعة

السفارة الأميركية في موسكو: ننصح الرعايا الأميركيين بمغادرة روسيا فورا قبل وقف الرحلات الجوية التجارية

منذ 15 ساعة

بلينكن: العقوبات المالية التي تفرضها اليابان على روسيا تعكس حزمنا في مجموعة الدول السبع إزاء وقف عدوان موسكو

منذ 15 ساعة

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وخبراء من الدول الحليفة: الجيش الروسي تعثر في وقت مبكر من غزو أوكرانيا

منذ 15 ساعة

مصادر إعلامية: اندلاع اشتباكات ليلية في شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 15 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن مدينة أوديسا على البحر الأسود تتعرض لإطلاق نار.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف بعد سماع انفجار قوي.

منذ 16 ساعة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إن لديه شكوكا في صدق نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ما يتعلق بدخوله في مفاوضات مع أوكرانيا، لكنه أضاف أنه يوافق على ضرورة طرق كل السبل لإنهاء الحرب.

منذ 16 ساعة

قالت شركة طيران إيروفلوت الروسية الأحد إنها ستلغي جميع رحلاتها إلى وجهاتها الأوروبية حتى إشعار آخر، بعد قرار كثير من الدول إغلاق مجالها الجوي احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.