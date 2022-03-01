مشاهد جديدة وخاصة تكشف لأول مرة.. وهذا ما بثه الإعلام الحربي لأنصار الله قبل قليل على كافة منصاته الإلكترونية وتداولها بشكل غير مسبوق من قبل المتابعين “فيديو + صور”

مشـاهد جديدة وخاصة تكشف لأول مرة.. وهذا ما بثه الإعلام الحربي لأنصار الله قبل قليل على كافة منصاته الإلكترونية وتداولها بشكل غير مسبوق من قبل المتابعين “فيديو + صور”

وزع الإعلام الحربي اليمني قبل قليل مشـاهد إستعراضية تكشف لأول مرة لجانب من الإعداد والتدريب والتأهيل التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأظهر المشاهد جانب من التكتيك العسكري والكفاءه التدريبية القتالية العالية التي يتمتع بها مجاهدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

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