لليوم السابع على التوالي تستمر الحرب الروسية الأوكرانية دون توقف مع تصعيد مزدوج من قبل الطرف الروسي والأوكراني، ومساعي دولية مكثفة لحل الأزمة سلميا.

وقصفت القواتُ الروسية مركزَ خاركييف، ثاني أكبرِ المدنِ الأوكرانية وحذرت سكان كييف من البقاء في بيوتهم، فيما قال وزيرُ الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنّ العملياتِ العسكريةَ في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيقِ أهدافِها. وأظهرتْ صورٌ للأقمارِ الصناعية رتلاً عسكرياً روسياً يمتدُ لأكثرَ من ستين كيلومتراً يتقدمُ نحوَ العاصمةِ الأوكرانية كييف.

بدوره أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنّه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا. مؤكدا أنّ بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا. وقال لوكاشنكو خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي إنّ مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا أمن هذه الحدود بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.

كما أمر الرئيس البيلاروسي بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غرباً لحماية بيلاروسيا من أيّ هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي. وقال إنّه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبية إضافية من أنظمة إس-400 الروسية المضادة للطائرات.

وطالب الرئيسُ الاوكراني فلودومير زيلينسكي الدولَ الاوروبية باثباتِ موقفِها من دعمِ بلادِه وقبولِ عضويتِها في الاتحادِ الاوروبي. هذا وابدى قادةُ الاتحادِ موقفا خجولا من الطلبِ الاوكراني، فيما اكدت روسيا اَنّ العقوباتِ الغربيةَ لن تجبرَها على تغييرِ موقفِها من القضيةِ الاوكرانية. وكانت مصادرُ كشفت اَنّ الجولةَ الثانية من المفاوضاتِ بين كييف وموسكو قد تنطلق يومَ الاربعاء .

المستجدات على النحو التالي:

15:13 مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المفاعلات النووية بأوكرانيا لا تزال تعمل بانتظام رغم الأعمال العسكرية

15:05 رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: جولة ثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم

14:59 المفوضية الأوروبية: فصل البنوك الروسية الرئيسية عن سويفت رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي لبوتين والكرملين

14:56حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ ويشمل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم

14:54 مصادر اعلامية: إطلاق صفارات الإنذار في كييف

14:42 وكالة تاس نقلا عن الكرملين: جولة ثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد اليوم

14:31 مستشار الرئاسة الأوكرانية: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف اليوم

13:53 وزارة الدفاع الأوكرانية: وصول دفعة جديدة من طائرات بيرقدار وهي جاهزة للاستخدام

13:48- المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا “لا يحتمل مزيدا من التأجيل”

13:46- لافروف: إذا نشبت حرب عالمية ثالثة سيتم استخدام أسلحة نووية

13:45 سفارة أوكرانيا في أبوظبي: الإمارات تعلق السفر بدون تأشيرة للأوكرانيين

13:35- لافروف: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية

13:30- لافروف: لا تفاوض مطلقا حول شبه جزيرة القرم

13:29- لافروف: اوكرانيا تماطل في استئناف المحادثات بإيعاز من واشنطن

13:20- الكرملين: الوفد الروسي مستعد لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا اليوم

13:06 عمدة ميكولاييف: مروحيات روسية تقترب من المدينة وقتال عنيف في خيرسون وكالينوف

12:53 عمدة كييف: القوات الروسية تحتشد قرب العاصمة والقتال مستمر في بوتشا وغوستوميل

12:58- مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: المدينة الواقعة في جنوب البلاد لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها تخوض معارك شرسة مع القوات الروسية

11:51- القوات الانفصالية في اقليم دونيتسك تستعيد السيطرة على 37 بلدة وتدخل إلى مدينة فولنوفاخا وتواصل معاركها على مشارف ماريوبول

11:27- الرئيس الأوكراني: موسكو لن تستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية

11:12- وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده ستتلقى صواريخ ستينجر وجافلين من الخارج بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات مسيرة تركية

11:11- الرئيس الأوكراني: مقتل حوالي 6 آلاف روسي خلال ستة أيام من الحرب

11:11- ألمانيا تعلن استعدادها للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا

10:40- الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر بالكامل على مركز خيرسون في أوكرانيا

10:28- مصرف سبيربنك الروسي ينسحب من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية

8:39- أ ف ب: قوات روسية محمولة جوّاً تنفذ إنزالا في خاركيف

6:42- جو بايدن: نسعى إلى فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي

6:09- جو بايدن: سوف نغلق المجال الجوي على الطيران الروسي

6:04- جو بايدن: نسعى إلى فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي

6:01- جو بايدن: دول أوروبا باتت أكثر اتحادا وحزما بعد معاقبة روسيا

6:00- جو بايدن: قواتنا لم تذهب إلى أوروبا ولم تنضم إلى النيتو للقتال مع روسيا

4:09- الولايات المتحدة ستعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

3:26- مادورو يعبّر لبوتين عن دعمه القوي للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

3:17- المتحدث باسم الرئاسة التركية يؤكد أن بلاده تبقي خطوطها مفتوحة مع روسيا ولا تريد المشاركة في فرض عقوبات عليها

1:27- وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لا ترغب بالمشاركة في العقوبات ضد روسيا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

هذا وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا. وقال تشاووش أوغلو لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا.

وأكّد أن العقوبات المفروضة على موسكو قد تؤثر سلبًا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضًا بجانب الاقتصاد الروسي. وشدّد على أن بلاده لم تتلق أي طلب أو ضغوط من الدول الأخرى للمشاركة في العقوبات على روسيا. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الطرفين الروسي والأوكراني يبحثان عن أرضية من أجل عقد اجتماع جديد للتفاوض.

الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور

ورفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فرض أيّ نوع من العقوبات على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك حظر وسائل إعلام روسية.

وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمره الصحافي اليومي انه لن يتّخذ أيّ اجراء انتقامي ذا طابع اقتصادي، لأنّه ينبغي على بلاده الحفاظ أن على علاقات جيّدة مع جميع حكومات العالم، بحيث تكون قادرة على التحدّث مع الأطراف المتنازعة. وأضاف انه لا يتّفق مع فرض حظر على وسائل إعلام تابعة لروسيا أو لأيّ دولة. واستبعد لوبيز أوبرادور إغلاق المجال الجوي المكسيكي أمام شركات الطيران الروسية.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن ‘دعمه القوي’ لموسكو. وأكد مادورو إدانة فنزويلا للأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي، وكرر الموقف الثابت لمصلحة التفاهم والحوار كوسيلة للحفاظ على السلام.

وكان مادورو عبر قبل العملية العسكرية عن دعمه لروسيا ومع القضايا الشجاعة والعادلة في العالم.من جهته أعلن الكرملين في بيان أنّ مادورو يدعم بقوة الإجراءات الرئيسية لروسيا وشدّد على أهمية محاربة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

من جهته أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن إغلاق الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبقه إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على هجوم روسيا على أوكرانيا. وأكد بايدن في اول خطاب له عن حالة الاتحاد أن ادارته ستوقف وصول روسيا إلى التكنولوجيا التي ستضعف قوتها الاقتصادية والعسكرية لسنوات قادمة.

واعتبر بايدن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على هجوم قواته على أوكرانيا. وأوضح أن حرب بوتين كانت متعمّدة وغير مبرّرة، فقد رفض الجهود الدبلوماسية. مضيفا أن بوتين كان مخطئاً باعتقاد أنّه قادر على زرع الشقاق بين الحلفاء في شمال الاطلسي. وأشار إلى أن بلاده لن تشارك في الحرب في أوكرانيا ولكنها نشرت جنودها في دول حلف الناتو لحمايتها.

الاتحاد الأوروبي

قالت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الفرنسية إن المجلس صوت الثلاثاء على عقوبات لاستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت. وأفادت سلسلة تغريدات من الحساب الرسمي على تويتر بأن اجتماعا لسفراء دول أعضاء التكتل أسفر أيضا عن التصويت على حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين سبوتنيك وآر.تي في الاتحاد الأوروبي.

واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا على ضمان إقصاء البنوك الروسية المختارة من نظام سويفت للتأثير على قدرتها على العمل عالميا.

هذا ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد جلسة لمجلس الدفاع الاوروبي صباح الأربعاء مخصصة لأوكرانيا، هي الثالثة منذ بدء الهجوم الروسي الخميس، وفق ما أعلن الإليزيه.

رفعت كييف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قضية تتهم فيها روسيا ‘بالتخطيط لأعمال إبادة’ في أوكرانيا، في وقت دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السابع. وحدّدت محكمة العدل الدولية يومي الإثنين السابع من آذار/مارس والثلاثاء الثامن منه موعدا لعقد جلسات للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب في أوكرانيا حيث تشتد المعارك.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح تحقيقا بشأن الوضع في اوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب ‘جرائم حرب’ و’جرائم ضد الانسانية’. وأوكرانيا ليست عضوا في المحكمة، لكنها وافقت في عام الفين واربعة عشر على الاختصاص القضائي للمحكمة.