خاص

بالمنطق الرياضي:

بما أن: عيوني زرقاء وبشرتي بيضاء وشعري أشقر ولساني أعجمي!!

إذاً: أنا مُتحضر أنا ديمقراطي انا مجتمع مدني أنا امثل القانون الدولي أنا لسان حال منظمات حقوق الانسان ومنظمات الإغاثة أنا نموذج مثالي للعالم الحُر الديمقراطي أنا مؤتمن على حقوق النسوان والرضاعة والطفل وجوازي بلا وصاية وحقوق قوس قزح مهند العصماني وهنادي الرديني أنا امنح صكوك الشرعية لكل حكام وأحزاب دول العالم الصاحي والنائم والسابت سبات سبت الماضي وحاضر الزمان والمكان الوطن العربي والأمة الإسلامية.

أنا المجتمع الدولي والمجتمع الدولي أنا، والدليل ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، بدليل رئيس مجلس الأمن الدولي بدليل العم سام أمريكا والعجوز الشمطاء أوروبا، بدليل حلف الناتو بدليل الرياضة والشباب وفيفا كرة القدم والجمباز بدليل مجلس حقوق الانسان بدليل المحكمة الدولية الجنائية بدليل منظمة العفو الدولية بدليل كل القوانين الوضعية بدليل العقوبات الاقتصادية والعزل السياسي..

بدليل امبراطوريات الإعلام وشاهد عيان وناشط حقوقي وناشطة حقوقية بدليل أصحاب التأسلم والجهاد الوهابي الإخواني التكفيري في أفغانستان وأوكرانيا وأذربيجان زمن جون فيلبي ومستر همفي ولورانس وبرسي كوكس الإنجليزي اليهودي الأشقر وكل هَؤلاء مُسخرون ومؤيدون لي أنا وحدي صاحب العيون الزرقاء واللسان الأعجمي والشعر الأشقر والبشرة البيضاء واسألوا صعتر والزنداني وطارق عفاش وأردوغان وجنبلاط لبنان..

المعادلة مُختلة وغير متوازنة

يا هذا: على مهلك انت غلطان! بالمحدعش والمليون والمليار وبوتين ذو بشرة بيضاء واشقر واعجمي وعيون زرقاء وأمسى وبات وأصبح مُعادي للعالم الحُر وخارج عن القانون الدولي ومطلوب لعدالة العم سام والخالة أوروبا ولا ننسى الفنزويلي والكوبي والنيكاراجوي والبوليفي وسلفادور الليندي التشيلي ونورريغا البنمي وحتى المكسيكي والنرويجي والأيرلندي فهم بالبشرة البيضاء والعيون الزرقاء ولكنهم ضد الصهيونية والامبريالية والرأسمالية المتوحشة لذلك هم لا يمثلون التُحضر.

اذاً المعادلة مُختله بدليل أزرق العينين الشهيد “مُعمر الحاضري” سلام الله عليه، باليمن يمن الصمود اذاعة صنعاء بدليل “نجم الدين اربكان” الإسلامي الثوري التركي أشقر وأبيض وأزرق ولسان أعجمي انهم بالبشرة البيضاء والعيون الزرقاء ولكنهم مؤمنين ولا يمثلون التحضر الغربي المسيحي الصهيوني حسب نصوص كل الأدلة والبراهين التي ذكرتها انفاً.

كُن ما شئت

ياهذا كُن ما شئت والأهم الموالاة والانبطاح للصهيونية العالمية المُفسدين بالأرض وعالم اليوم، فأنت الشرعية والشرعية أنت كُن أمريكي أو أفريقي كُن زيدي أو شافعي كُن شيعي أو سُني كُن من الحزب الديمقراطي الأمريكي او الحزب الجمهوري اليانكي كُن من حزب العمال الإنجليزي أو من حزب المحافظين البريطاني كُن مؤتمري عفاشي أو إصلاحي اخواني كُن روسي مثل بوريس يلتسين وغورباتشوف الإصلاحي كُن زيلينسكي الأوكراني اليهودي أو زخاروف الروسي الصهيوني كُن ملكي أو جمهوري كُن هاشمي مغربي أردني أو شيعي إيراني رضا بهلوي والأهم هو الولاء للحكومة العالمية الصهيونية كُن يهودي يمني أو يهودي حجازي أو يهودي بولندي كُن ما شئت باللسان والألوان والعجمان والشُقران والسودان.

كُن الدنبوع هادي أو المهفوف بن سلمان كُن صعتر أو أحمد علي عفاش أو حميدتي السودان أو الزهايمر سلمان كُنْ ما شئت وافعل ما تريد بشرط أن تكون مربوط للزنار اليهودي الصهيوني، بشرط أن تكون بقرة حلوب وحصان للامتطاء والركوب بشرط أن تكون حُمار وبأذان طويله صاغية للسمع والطاعة والنهيق المُنكر تجاه أبناء البلاد اعداء أمريكا وتل بيب.

وعند انتهاء الصلاحية لاتمانع أن تكون اضحية وطعام دسم للكابوي الامريكي راعي النعاج والاغنام وحالب الماعز والأبقار وراكب الحمير والحصان بعد اللورد اللندني الإنجليزي وبذلك انت مُتحضر وشرعي وديمقراطي وتنتمي للعالم الحر والمجتمع الدولي حتى ولو كنت لا تعرف القراءة ومخارج الحروف مثل هادي الدنبوع حتى ولو كنت لا تعرف الف باء ديموقراطية الأحزاب والصندوق والمال والإعلام مثل مشيخة عيال زايد ومملكة بن سعود حتى ولو كنت قاتل ومجرم مثل عفاش اليمن وجعجع لبنان فأنت الوطنية والتأسلم والجمهورية والسيادة والقرار المُستقل من سفارات الغرب و قصور الملوك وحريم السلطان.

عنصرية عنصرية

بعد كل ذا وذٰك ومهما أسرفت بالمال والقتل والإفك والبهتان لإرضاء لندن وتل ابيب وأمريكا، واعلم أن درجات التحضر عند الحكومة الصهيونية الماسونية العالمية ثابته لا تتغير فالدرجة الاولى مع مرتبة الامتياز هي لسلالة اليهود شعب الله المحتار العنصري الصهيوني المُفسدين بالأرض والعرق الأوروبي الأمريكي الغربي الأشقر كذلك درجة أولى وبتقدير جيد جدا.

فكان اقتران لاشرعي بينهما وبمولود متوحش أسموه المسيحية الصهيونية الغربية ويراد اليوم بالديار الإسلامية اقتران لاشرعي وبمولود إكثر توحشا بالصهيونية العربية الإبراهيمية والدرجة المُستحقة هي الخامسة وبوظيفة ذنب سعودي وذنب تركي وذنب إماراتي وذنب قطري والذنب قائد ويقود الأذناب من الدرجة العاشرة والعشرين ونعم ياسيد الأذناب إنّا شر أذنابك، مع الاعتذار للقصيدة وصاحب القصيدة الفقيد “عبدالله البردوني” وبذلك تكرس التمييز العنصري بالنفوس برغم التشدق بالقانون الدولي وحقوق الانسان ساد الفقر والتجويع والافقار برغم التأبط لمعزوفات الإغاثة تحت ظل الحصار والعدوان وهلمجرا ولا داعي لتكرار المكرر.

القرآن الكريم ميثاق مُقدس لسعادة البشرية

القرآن الكريم وأعلام القرآن الكريم هُدى الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته هو من سينقذ البشرية من ظلم وطغيان المُفسدين بالأرض، سلالة اليهود العنصرية ومن يتحالف معهم فهو منهم شقران وسُمر وسودان، فكل القوانين الوضعية وكل هيئات ومنظمات ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي هي بالحقيقة والواقع مُنتج يهودي صهيوني استعماري سقطت سقوط مروع في هذا الزمان، زمن شقران المسيحية الصهيونية، زمن عدوان عربان وأعراب أمريكا وإسرائيل ويراد العبور الى ما هو أسوأ من ذلك بالقرن الواحد والعشرين الميلادي فأزمة أوكرانيا روسيا كشفت الوجه القبيح للعنصرية الغربية المسيحية الصهيونية والعدوان على اليمن كشف الوجه الدميم للصهاينة العرب المتأسلمين ومن قال ويقول انه يمثل القانون والديمقراطية والعالم الحر والمجتمع الدولي هو كذاب عنصري قبيح حتى نخاع العظام.

ومن قال ويقول أنه يمثل العروبة والإسلام هو منافق مُتصهين دميم، والقرآن الكريم هو دين إسلام الرحمة للعالمين وبأعلام هُدى الصراط المستقيم، لا أعلام معابد بوذا ومحارق يهود الهولوكوست المزعومة، وهناك فرق بين أعلام هُدى القرآن الكريم وعلماء يهودا القرن الواحد والعشرين، والباطل واضح والحق أوضح من أى زمان ووقت مضى.

وكان وسلام الله على الشهيد القائد رضوان الله عليه وسلام الله على السيد القائد يحفظه الله وينصره والحمد لله على نعمة القرآن الكريم وبهما عزة وكرامة وانتصار مُبين كامتداد لعدالة عصر النبوة المباركة وبرمزية المؤمنين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي العالم القديم أوروبا واسيا وافريقيا وبدين إسلام الرحمة للعالمين كل العالمين سيسود الأمن والاستقرار كل العالم القديم والجديد، ولا شقران ولا سودان ولا حمران عيون، بل إن اكرمكم عند الله أتقاكم وسقطت القوانين الوضعية حتى بالرياضة والشباب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولو كره الظالمون.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

2مارس 2022م