قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الحرب العالمية الثالثة في حال نشوبها ستكون نووية ومدمرة، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف لافروف أن بلاده التي أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الأسبوع الماضي: “ستواجه خطراً حقيقياً إن حصلت كييف على سلاح نووي”، مؤكداً أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية، بحسب وكالة “نوفوستي” الروسية.

وبخصوص العقوبات الغربية على روسيا، ومنها حظر الطيران، أكد لافروف أنه لا يمكن عزل بلده، فلديها كثير من الأصدقاء.

وفي إطار المفاوضات الجارية مع كييف، أشار وزير الخارجية إلى أن القرم جزء من روسيا وهذا غير قابل للنقاش، متهماً الوفد الأوكراني بالعمل على تأجيل المفاوضات وتأخيرها بإيعاز من واشنطن. وتابع: “ينبغي على السلطة في كييف أن تراعي مصالح كل القوميات التي تعيش في البلاد”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بعد اندلاع الحرب بوضع الأسلحة الاستراتيجية، بما فيها تلك النووية، في حالة تأهب، مما أثار المخاوف من اتساع دائرة الحرب إلى مديات مخيفة.