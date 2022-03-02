بعيدا عن العقوبات الاقتصادية التي شرعت الدول الغربية خلال الأيام الأخيرة في فرضها على روسيا، بعد الهجوم الذي شنه الجيش الروسي على أوكرانيا فجر الخميس الماضي، أعلنت الجمعية الدولية لمحبي القطط فرض عقوبات على سلالات القطط الروسية.

وفرضت الجمعية الدولية لمحبي القطط عقوبات على سلالات «القـطط الروسية» أو التي تمت تربيتها داخل روسيا، حيث منعت ظهورها في أي فعاليات تنظمها الجمعية حول العالم، ردا على الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، تواصل القتال بين الجانبين الروسي والأوكراني لليوم السابع على التوالي، في الوقت الذي صرح وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا بأن بلاده مستعدة للجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا، إلا أنها لا تعرف بعد متى ستجرى هذه الجولة، لاسيما وأن الجولة الأولى التي عقدت في مدينة جوميل البيلاروسية منذ يومين، كانت قد انتهت دون التوصل لاتفاق.