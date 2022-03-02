منعت بحرية العدوان سفينة البنزين الإسعافية (قيصر) من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على التصريح الأممي.

وقالت شركة النفط في بيان نشرته على موقعها في تويتر” إمعاناً في تعميق معاناة المواطن اليمني تحالف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي يواصل تشديد أزمة الوقود الخانقة.

حيث قام بمنع سفينة البنزين الإسعافية ( قيصر ) من الدخول إلى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية ويقتادها قصراً إلى قبالة سواحل جيزان”.

كما نشرت شركة النفط اليمنية، كشوفات المحطات العاملة ليوم غد الخميس في عدة محافظات كالعاصمة صنعاء وذمار وحجة، وبالسعر الرسمي من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة الإسعافية “سي ادور” .