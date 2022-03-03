قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا ترغب في الوصول إلى سيناريو “الضغط على الزر النووي” في العلاقات مع الدول الغربية تحت أي ظرف. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية لإذاعة W Radio الكولومبية.

وردا على سؤال بشأن الأسباب التي يمكن أن تجعل روسيا تلجأ إلى استخدام السلاح النووي، قالت: “نحن ننطلق من أن هذا السيناريو المروع لن يتحقق أبدا وتحت أي ظرف كان”.

واعتبرت أن هذا السؤال قد يكون نتيجة إلى “خلط” بين روسيا ودول أخرى، بقولها: “يبدو أنكم تخلطون بيننا وبين الولايات المتحدة، فلم تتحدث روسيا الاتحادية عن ذلك قط”. وأشارت إلى أن روسيا أعلنت مرارا موقفها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية في ظل مساعي دولية لإنجاح المفاوضات السلمية وعقوبات دولية مكثفة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

السيطرة على مدن جديدة وتدمير1612 منشأة عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 1612 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال العمليات التي بدأت في 24 شباط/ فبراير المنصرم.

وأضافت وزارة الدفاع أنّ القوات الروسية تتخذ خلال عملياتها العسكرية إجراءات لضمان سلامة السكان المدنيين، مشيرةً إلى إمكانية مغادرة سكان بوروديانسك المنطقة عبر الممرات الآمنة.

كما أشارت إلى سيطرة القوات الروسية على 4 مدن أوكرانية جديدة، بالتزامن مع تضييق قوات دونيتسك الخناق على مدينة ماريوبول وسيطرتها على مناطق فينوغرادنويه وفوديانويه. وأوضحت الوزارة في تصريحاتها أنّ الهدف من تدمير الاحتياطي التكنولوجي لمركز الإذاعة والتلفزيون في كييف كان “وقف الحرب النفسية”.

وأعلنت القوات الروسية، في وقت سابق، توجيهها ضربة إلى برج بث تلفزيوني في كييف باستخدام أسلحة فائقة الدقة.

وسيطرت القوات الروسية، أمس الأربعاء، على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون، الواقعة قرب شبه جزيرة القرم، بشكل كامل.

وأفادت مصادر، بأنَّ القوات الروسية باتت تسيطر على مناطق عديدة من مدينة خاركيف، وأنّها أنزلت وحدةَ مظليين في محيط مدينة ميكولايف.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في الـ 24 من شباط/ فبراير، تلبيةً لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء الاعتداءات الأوكرانية عليهما.

الخارجية الروسية: هناك تواصل مع واشنطن

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأنّ أزمة العلاقات بين موسكو وواشنطن هي نتيجة “المسار الأميركي غير المسؤول”.

وكشف ريابكوف عن أنّ موسكو تواصل الاتصال بواشنطن من خلال السفارات في أغلب الأحيان. وأكد ريابكوف أنّه سيتّم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا “بالكامل”، معتبراً أنّ الغرب يزوّد أوكرانيا بـ”الأسلحة على نحو جنوني”.

وبشأن مسار المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا عبر ريابكوف عن اعتقاده بأن “المحادثات يمكن أن تسفر عن نتائج”.

وفي وقت سابق اليوم، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردّ فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا بـ”الهستيري”، قائلةً: “سوف يدلون بالمزيد والمزيد من بعض التصريحات السخيفة”.

وقالت زاخاروفا إنّ روسيا “حاولت منع التطور الحالي للأحداث حول أوكرانيا، لكنّ الغرب فضّل عدم ملاحظة ذلك، وينسى الآن مسؤولياته، لكنه لا يستطيع التظاهر بأنّه ليس متورطاً في ما يحدث”.

في ما يلي أهم الأحداث للحرب في أوكرانيا:

-الرئيس الأوكراني: سنواصل العمل معا لبناء تحالف مناهض للحرب في جميع أنحاء العالم

-وزيرة الخارجية البريطانية: علينا أن نتأكد أن بوتين سيفشل في مغامرة الحرب على أوكرانيا

-مستشار وزير الداخلية الأوكراني: مدينة ماريوبل تم تطويقها من قبل القوات الروسية

-وزيرة الخارجية البريطانية: سنعزز مع النيتو قدراتنا الدفاعية المشتركة في وجه التغيرات الأمنية في أوروبا

-فلاديمير ميدينسكي ينفي التقارير التي تحدثت عن تأجيل الاجتماع مع الوفد الأوكراني

-لافروف: خلال 8 سنوات من الحرب في دونباس لم يقدّم الغرب أي شيء لمن يقتلون من قبل القوات الأوكرانية

-لافروف: الناتو حاول البحث عن معنى لوجوده

-لافروف: مستقبل أوكرانيا يقرره الشعب الأوكراني بقومياته المختلفة

-لافروف: نأسف لكل روح تزهق لكن مع أي عملية عسكرية هناك ضحايا وأعبّر عن تعازي لأهاليهم

-لافروف: وسائل الإعلام الغربية هي أدوات بيد الغرب ولسنا سبب وقوع ضحايا

-لافروف: الضحايا في العراق وليبيا سقطوا بسبب الغرب

-لافروف:لا يجب النظر إلى المسألة الأوكرانية من دون النظر إلى من حدث خلال 8 سنوات مضت بيننا وبين الغرب

-لافروف: الأميركيون يرفضون آليات التفتيش وينشرون مختبرات كيميائية وبيولوجية في محيط روسيا

-لافروف: ادعت الولايات المتحدة أنّ العراق يمثل تهديداً عليها لكنه لم يكن يمثل ذلك التهديد

-الولايات المتحدة تحاول إظهار نفسها بمظهر الخير المطلق من خلال الأساليب الدبلوماسية القاسية

-لافروف: الأوكرانيون قدموا أفكارهم ونحن ندرسها وسنستمر في عمليتنا العسكرية

-لافروف: اتفاقية مينسك انتهت والغربيون لم يضغطوا على أوكرانيا لتنفيذها وأرادوا من موسكو أن تنفذها

-لافروف: سنسر في أن تساهم فرنسا في التوصل إلى اتفاقية جديدة

-لافروف: عندما يقوم الألمان بعدم الاعتراف بما يجري في أوكرانيا فهذا مؤسف أيضاً

-لافروف: متأكد من أن هستيريا الغرب حول أوكرانيا سوف تمر وسيصابون بالجنون

-لافروف: لا يمكن للناتو أن يقرر أمكنة نشر أسلحته النووية من دون موافقة الأميركيين

-لافروف: روسيا مستعدة للحوار مع الدول الغربية فقط على أساس مراعاة مصالح بعضها البعض

-لافروف: لا يمكن لموسكو السماح بالتهديد بشن هجوم مباشر على روسيا ينطلق من أراضي أوكرانيا

-لافروف: مسألة الحرب العالمية الثالثة موجودة في العقول الغربية ونحن لن نبدأ الحرب

-لافروف: أوروبا تحاول إغلاق وسائل الإعلام الروسية

-لافروف: هناك استفزازات يحضر لها في ماريوبول والقوات الأوكرانية تخطط لاستعمال المدنيين كدروع

-لافروف: القوات الأوكرانية تمنع الطلاب الأجانب من مغادرة خاركوف

-لافروف: الطريقة التي يحكم بها الرئيس زيلينسكي تتضمن ممارسات نازية

-لافروف: القوانين التي أقرت في أوكرانيا تمنع استخدام اللغة الروسية

-لافروف: ماكرون تحدّث عن عدم ازدهار النازية الجديدة في أوكرانيا لكنهم يتغاضون عن الحقيقة

-لافروف: كتائب القوميين الأوكران في دونباس تتصرف كاللصوص وقطاع الطرق

-لافروف: لا قوات روسية داخل مدينة خاركوف

-لافروف: الغربيون يبحثون عمن يدافعون عن أنفسهم ضده وكانت روسيا هذه الدولة

-لافروف: نحن مستعدون للحوار لكن أين هو هذا الحوار؟

-لافروف: الناتو يحوّل أوكرانيا إلى روسيا مضادة

-لافروف: ليس لدينا نقص في الإرادة السياسية لكن الأوروبيين والناتو يحاولون فعل أي شيء لإيذاء روسيا

-لافروف: الأميركيون يحاولون التحكم بأوروبا كما فعل نابليون وهتلر من قبل

-لافروف: الغرب لا يريد تغيير أي شيء وأجدد تأكيد استعدادنا للحوار

-لافروف: لا يحق لأي دولة أن تعزز أمنها على حساب دولة أخرى

-مؤتمر صحافي لوزير الخارجية سيرغي لافروف حول تطور العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

-رويترز: الحكومة الفرنسية تنصح مواطنيها بعدم البقاء في روسيا إلا للضرورة

-رويترز: خام برنت يصعد 6 دولارات إلى 118.93 دولارا للبرميل

-وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر تعزيزات عسكرية في طريقها إلى تخوم العاصمة كييف

-رويترز عن الاستخبارات البريطانية: الرتل العسكري الروسي المتجه إلى كييف حقق تقدما ضئيلا على مدار 3 أيام

-رويترز عن الاستخبارات البريطانية: قوات روسية دخلت مدينة خيرسون لكن الوضع العسكري هناك يبقى غامضا

-اللجنة الأولمبية الدولية تمنع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية لذوي الإعاقة في بيجين

-وكالة الأنباء الأوكرانية: قصف روسي لمستودع للنفط في تشيرنيهيف واشتعال النار في 6 خزانات للوقود

-نائب وزير الخارجية الروسي: نحتفظ بقنوات اتصال مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى

-الخارجية الروسية: ما يحصل هو نتيجة سياسة الغرب في أوكرانيا وكل ما قدمه من أسلحة لكييف على مدى سنوات

-الخارجية الروسية: حاولنا منع التطور الحالي للأحداث لكن الغرب تجاهل ذلك ونحن مستعدون لمواصلة الحوار

-وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا طائرة روسية من طراز “سوخوي 30” في منطقة إربين شمال غرب كييف

-مستشار الرئيس الأوكراني: تدمير كامل للمراكز التاريخية في المدن الرئيسية في البلاد

-وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق صفارات الإنذار في مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد

-وزير الخارجية الأوكراني: نحن بحاجة إلى شركاء لمساعدتنا في الدفاع عن أنفسها خصوصا في المجال الجوي

-السكك الحديدية الأوكرانية: كلفنا بإرسال 20 سيارة لنقل جثث 200 جندي روسي من مناطق متفرقة في أوكرانيا

-الرئيس الأوكراني في كلمة مصورة: أرادوا تدميرنا مرات عديدة ولم يستطيعوا

-الشرطة الوطنية الأوكرانية: مقتل 7 مدنيين في دونيتسك اليوم بنيران القوات الروسية وإصابة 5 بينهم طفل

-ريابكوف: الغرب يزود أوكرانيا بالأسلحة على نحو جنوني

-ريابكوف: روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي

-50 ألف لاجئ عبروا معبر مديكا وهو واحد من 8 معابر

-نائب وزير الخارجية الروسي: أزمة العلاقات بين موسكو وواشنطن نتيجة للمسار الأميركي اللامسؤول

-سيرغي ريابكوف: سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالكامل

-جولة ثانية من المباحثات بين موسكو وكييف تركز على وقف إطلاق النار اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أسبوع على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا

-اللجنة البارالمبية الأولمبية الدولية تستبعد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة

-ماريا زاخاروفا: رد فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا بما في ذلك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان هستيريا.

-الحكومة اليابانية ستجمد أصول أربعة بنوك روسية، بما في ذلك “في تي بي”

-بلينكن سيجتمع مع مجموعة الدول الـ7 في بروكسل للإعلان عن دعم أوكرانيا

-وزارة الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تضيق الخناق على مدينة ماريوبل وتسيطر على مناطق فينوغرادنويه وفوديانويه

-وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على 4 مدن جديدة في أوكرانيا

-وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و39 منظومة دفاع جوي و52 رادارا و606 دبابات

-وزارة الدفاع الروسية: دمرنا و67 راجمة صواريخ أوكرانية و227 مدفعية

-وزير الخارجية الفرنسي:باريس ستقترح قرارا على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا

-وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 في الجو

-زاخاروفا: موسكو لا ترغب في الوصول إلى سيناريو “الضغط على الزر النووي” في العلاقات مع الدول الغربية

-د.ب.أ عن وزارة الاقتصاد الألمانية: وافقنا على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات

-الجزيرة: عدة انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم

-جولة مفاوضات جديدة اليوم بين روسيا وأوكرانيا عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

-مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: مليون شخص فروا من أوكرانيا في غضون أسبوع

-وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 142 ألف من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي

-رئيس كازاخستان: أكدت للرئيس الأوكراني أهمية التوصل لاتفاق عبر المفاوضات لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

-وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق صفارات الإنذار في مدينة غيتومير غرب العاصمة كييف

-إعلام أوكراني: مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في هجوم روسي على مبنى سكني بمدينة إيزيوم في خاركيف

-القوات الروسية تستولي على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا قبيل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد صباح الخميس بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين

-البيت الأبيض: بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي

-الرئيس الفنزويلي: الغرب حظر قناة “RT” و “Sputnik” من البث لأنه يخشى أن يكتشف الأمريكيون والأوروبيون الحقيقة

– أمريكا تتهم روسيا بحجب المنافذ الإعلامية المستقلة

– بلينكن: حصيلة الضحايا المدنيين لغزو أوكرانيا “مروّعة” وستواصل الارتفاع

– وزارة الخارجية الأمريكية: روسيا تمنع الوصول لوسائل الإعلام المستقلة