يواصل الريال اليمني التراجع والانهيار الحاد في تداولات سعر الصرف الريال اليمني، يرافقه ارتفاع جنوني لأسعار الذهب والمجوهرات للسوق المحلية، حيث تدهور الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي بعد أن تخطى الريال اليمني حاجز 1277 ريال أمام الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 5 مارس 2022م .
يأتي ذلك في ظل عجز حكومة المرتزقة في الحد من تدهور العملة المحلية وإيقاف نزيف الريال اليمني في حين تفوقت السياسة المالية لصنعاء وفرضت ثبات نسبي لأسعار الصرف للعملة أمام العملات الأجنبية وهو ما أثار حرجا واسعا للشرعية الفنادق أمام فشل سياساتها المالية.
وتجاوز الريال السعودي 335 ريال مقابل الريال اليمني في انهيار واضح للريال اليمني وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار والمواد الأساسية \أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار
أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن
الدولار والسعودي في صنعاء
شراء الدولار = 601 ريال
بيع الدولار = 602 ريال
شراء السعودي = 158.70 ريال
بيع السعودي= 158.90 ريال
الدولار والسعودي في عدن
شراء الدولار = 1256 ريال
بيع الدولار= 1277 ريال
شراء السعودي = 330 ريال
بيع السعودي = 335 ريال
أسعار الذهب والمجوهرات في صنعاء وعدن
أسعار الذهب في صنعاء
جنية ذهب
بيع: 264,000
شراء: 260,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 39,000
بيع: 37,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 34,000
بيع: 32,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 30,000
بيع:28,000
أسعار الذهب في محافظة عدن
جنية ذهب
شراء: 555,000
بيع: 548,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 80,000
بيع: 77,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 70,000
بيع: 67,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 60,000
بيع: 57,000