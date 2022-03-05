يواصل الريال اليمني التراجع والانهيار الحاد في تداولات سعر الصرف الريال اليمني، يرافقه ارتفاع جنوني لأسعار الذهب والمجوهرات للسوق المحلية، حيث تدهور الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي بعد أن تخطى الريال اليمني حاجز 1277 ريال أمام الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 5 مارس 2022م .

يأتي ذلك في ظل عجز حكومة المرتزقة في الحد من تدهور العملة المحلية وإيقاف نزيف الريال اليمني في حين تفوقت السياسة المالية لصنعاء وفرضت ثبات نسبي لأسعار الصرف للعملة أمام العملات الأجنبية وهو ما أثار حرجا واسعا للشرعية الفنادق أمام فشل سياساتها المالية.

وتجاوز الريال السعودي 335 ريال مقابل الريال اليمني في انهيار واضح للريال اليمني وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار والمواد الأساسية \أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار

أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن

الدولار والسعودي في صنعاء

شراء الدولار = 601 ريال

بيع الدولار = 602 ريال

شراء السعودي = 158.70 ريال

بيع السعودي= 158.90 ريال

الدولار والسعودي في عدن

شراء الدولار = 1256 ريال

بيع الدولار= 1277 ريال

شراء السعودي = 330 ريال

بيع السعودي = 335 ريال

أسعار الذهب والمجوهرات في صنعاء وعدن

أسعار الذهب في صنعاء

جنية ذهب

بيع: 264,000

شراء: 260,000

جرام ذهب عيار 24

شراء: 39,000

بيع: 37,000

جرام ذهب عيار 21

شراء: 34,000

بيع: 32,000

جرام ذهب عيار 18

شراء: 30,000

بيع:28,000

أسعار الذهب في محافظة عدن

جنية ذهب

شراء: 555,000

بيع: 548,000

جرام ذهب عيار 24

شراء: 80,000

بيع: 77,000

جرام ذهب عيار 21

شراء: 70,000

بيع: 67,000

جرام ذهب عيار 18

شراء: 60,000

بيع: 57,000