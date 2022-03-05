تدشن المؤسّسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية بحكومة الإنقاذ الوطني، عملية صرف معاشات شهر مارس 2022م، للمتقاعدين والمتوفين من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد في أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.

وأكّـدت المؤسّسة في بيانٍ لها أن عمليةَ الصرف للمعاشات (معاشات العجز والشيخوخة والوفاة) للعاملين في القطاع الخاص، لشهر مارس 2022، ستبدأ الأحد، 6 مارس في أمانة العاصمة وباقي المحافظات.

وذلك في إطار استمرار صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بصورة شهرية منتظمة دون أيّ انقطاع، رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

ونوّهت إلى حرصها الكبير على تقديم كُـلّ التسهيلات للمؤمن عليهم بما يفضي إلى تقاضيهم لمعاشاتهم ومنافعهم التأمينية دون أيّ انقطاع أَو تأخير.

يشار إلى أن المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصرف بصورة شهرية منتظمة معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في القطاع الخاص وكذا التعويضات والمنح المقرة في القانون، وذلك بداية كُـلّ شهر، في صورة تؤكّـد حرص الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية لكل العاملين، بكل الإمْكَانيات المتاحة، فيما خصصت الرقم المجاني 8001001 لاستقبال الاستفسارات والشكاوى لمعالجة إشكاليات المؤمن عليهم وباقي العاملين في القطاع الخاص.