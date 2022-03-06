حكومة صنعاء تعلن خبر عاجل وتوجه دعوة هامة لكل اليمنيين “وهذا ما سيحدث في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم غداً”

حكومة صنعاء تعلن خبر عاجل وتوجه دعوة هامة لكل اليمنيين “وهذا ما سيحدث في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم غداً”

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أحرار الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرات “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن” غدا الاثنين وذلك في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة.

وحددت اللجنة المنظمة في صنعاء ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن ” عصر غد الإثنين، وفي حجة تم تحديد ساحة المدينة مكانا للاحتشاد وكذلك (شارع الميناء) في محافظة الحديدة.

كما حددت اللجنة صباح الاثنين، مكانا للمسيرات في محافظات صعدة، ريمة (مركز مديرية الجبين)، ذمار (جوار سوق عنس)، إب (أمام مكتب بريد الجامعة)، فيما تم تحديد ( شارع الميناء) عصر غد الاثنين.

الجدير بالذكر أن اليمن تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية جراء إمعان قوى العدوان في حصار الشعب اليمني واحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.

وكانت شركة النفط قد أصدرت اليوم بيانا أكدت فيها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز عدد (4) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (116,386) طن من مادة البنزين والديزل والمازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من شهرين “76” يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش .