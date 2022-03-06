تمكنت القوات الروسية من دخول وسط بلدة إربين شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أفاد مراسل قناة الجزيرة.

دخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف بعد سيطرتها على اربين، يوازيه تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن قوات الجيش الروسي استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، واغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف.

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك، “تاركينها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة”.

وأشار البيان إلى أن بين المعدات المتروكة دبابات “T-64″ و”T-80” وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات “أورال” العسكرية.

وكان الجيش الروسي أعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل.