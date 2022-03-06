شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي سلسلة من الغارات الجوية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين 7 مارس 2022م الموافق 4 شعبان 1443هـ، على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر محلي في العاصمة عن شن طيران العدوان سلسلة من الغارات العنيفة باتجاه مطار صنعاء الدولي.

ولفت المصدر إلى استمرار تحليق طيران العدوان بشكل مكثف في سماء العاصمة صنعاء.

ويواصل تحالف العدوان بدعم أمريكي واسع تحديه للقوانين الدولية باستمراره واصراره على إستهداف الأعيان المدنية وفرض حصار خانق على البلاد، وسط تواطئ وصمت دولي مريب.

وكان قد شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 14 غارة جوية على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة، وغارتين على محافظة عمران.

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في السياق أفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط عن ارتكاب قوى العدوان 166 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات وهجوم بطائرة تجسسية.

وأشار المصدر إلى تحليق طائرات حربية وتجسسية بالإضافة إلى قصف مدفعي بالأعيرة النارية المختلفة.