الحرب الروسية الأوكرانية.. روسيا تكشف سر العملية العسكرية في أوكرانيا وتؤكد أن أمريكا كانت السبب (التفاصيل بالوثائق)

كشف متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، يوم الأحد، أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة والواقعة بالقرب من الحدود الروسية.

وكانت هذه المختبرات أحد أسباب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بسبب انتهاكات الولايات المتحدة وأوكرانيا لمواد معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة البيولوجي.

وأوضح في موجز صحفي أن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

وأشار إلى أن إتلافها تزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير وجرى بتوجيه من وزارة الصحة الأوكرانية بهدف “منع الكشف عن حقائق انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادة 1 من معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الجرثومية والسمية”.

كما أنذر كوناشينكوف العاملين في مواقع الصناعات العسكرية الأوكرانية بإخلائها، حيث سيقصفها الجيش الروسي في وقت لاحق.

استخدام مطارات الدول المجاروة يورطها في النزاع

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخدام الطيران الحربي الأوكراني مطارات دول الجوار قد تعتبره روسيا أنه انخراط لهذه الدول في النزاع.

وقال كوناشينكوف إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل. وأشار كوناشينكوف إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقا إلى رومانيا ودول مجاورة أخرى.

ولفت بهذا الصدد إلى أن “استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني واستخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح”.