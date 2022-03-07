أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن جهاز الأمن الأوكراني، يستعد بالتعاون مع مسلحي كتيبة “آزوف” لتنفيذ استفزازات قد تتسبب في حدوث تلوث إشعاعي محتمل في منطقة خاركيف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، “جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع مسلحي كتيبة آزوف يستعدون لتنفيذ استفزاز عبر تلوث إشعاعي محتمل في المنطقة القريبة من مدينة خاركيف”.

وأضاف البيان أن القوميين الأوكرانيين قاموا بتفخيخ مفاعل داخل منشأة نووية تجريبية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا.

وتابع البيان أن “جهاز الأمن الأوكراني ومسلحي كتيبة آزوف يخططون لتفجير المفاعل واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربة صاروخية على المنشأة النووية التجريبية”.

وكانت الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم، إن كييف قامت بالتستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن “الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”.